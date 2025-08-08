◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 第1試合(8日、横浜BUNTAI)

卓球の張本美和選手がフルゲームの激戦を制し韓国のエースに勝利しました。

日本最上位の世界ランク6位の張本選手は同17位のシン・ユビン選手(韓国)と対戦。第1ゲーム、最初のポイントを奪うとバックハンドの得意なシン・ユビン選手のフォア側を狙い8連続ポイントを奪取。そのまま大きく差を開き11-3で奪います。

第2ゲームでは序盤にリードを奪われるも、4-4から長いラリーを制した張本選手が波に乗ります。しかし意地を見せるシン・ユビン選手が10-9と追い上げ。ここで張本選手がタイムアウトを取り息を整えます。一進一退の攻防が続きますが、13-15でシン・ユビン選手に奪われました。第3ゲームは力強いスマッシュで相手を揺さぶると最後は11-7で張本選手が勝利に王手をかけます。

第4ゲームも再び一進一退の攻防が続きます。5-3から7連続ポイントで逆転を許すと、シン・ユビン選手がゲームポイントをつかみます。勝負に出た張本選手の強打はアウト。5-11で試合はファイナルゲームに進みます。

序盤から攻めの姿勢で5連続ポイントを決めた張本選手は、その後も我慢強くラリーにもしっかり対応し、11-6で勝利をつかみました。

勝利した張本選手は次戦、スペインのシャオ・マリア選手(同54位)に3-1で勝利した早田ひな選手(同13位)と激突。2回戦で早速日本人対決が行われます。