明後日8月10日（日）よる10時30分〜第5話を放送 読売テレビ・日本テレビ系 日曜ドラマ「DOCTOR PRICE」（毎週日曜よる10時30分放送/各話放送終了後よりTVer配信あり）。

本作は、漫画アクション（双葉社）で連載された漫画シリーズ「DOCTOR PRICE」を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする、“痛快×医療サスペンス”ドラマ。「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める主人公・鳴木金成を演じる岩田剛典。そんな鳴木が善なのか悪なのか…その本性を掴みかねながらも、彼の元で働き行動を共にする夜長亜季を演じる蒔田彩珠。2人がバディを組み、転職したい医師たちの希望を叶えながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく物語。

8月7日（木）、主人公・鳴木金成と、バディの夜長亜季が働くオフィス「Dr.コネクション」にて、蒔田のバースデーサプライズが敢行された！

スタッフから「本日、8月7日は蒔田彩珠さんの誕生日です！」と声がかかると、大きな拍手と歓声が沸き起こる。蒔田の顔写真があしらわれたバースデーケーキを、主演・岩田が「おめでとう！」の声とともに蒔田の元へと運び込み、スタッフからもプレゼントが贈られた。そして、一同がバースデーソングを合唱！蒔田はサプライズに驚きながらも、笑顔で23歳を迎えた心境を述べた。

＜岩田剛典からの「泣きそうなんじゃない？」の問いに…蒔田彩珠「泣きそうかも…!!笑」＞

◆蒔田彩珠 コメント

「誕生日をこんなに愛のある皆様にお祝いしていただき嬉しいです！泣きそうかも…？（笑）ケーキもとてもかわいくて、プレゼントも今日欲しいって話してたやつ…！ありがとうございます！残りの撮影も頑張ります！」

最後は岩田とともに記念撮影。直前まで長せりふのやり取りなどもあり、緊張感溢れるシーン撮影から一転して、笑顔に包まれる温かなサプライズとなった。

