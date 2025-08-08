俳優の小西真奈美さんが自身のインスタグラムを更新。日本百名山のひとつ、標高1984mの「月山」を登山したことを報告しました。

【写真を見る】【小西真奈美】初の森林限界登山を報告「へこたれそうになりながらも、なんとか山頂まで辿り着きました」



「ちょっと…いえ、すごくチャレンジではありましたが、初の森林限界登山。

へこたれそうになりながらも、なんとか山頂まで辿り着きました。」

「森林限界登山」とは、背の高い木が育たなくなるほど、高い山への登山。小西さんにとって、はじめての森林限界登山は大変だったようで、「ものすごく素晴らしいお天気に恵まれましたが、森林限界をなめてました…。想像以上に暑い」と綴っています。それでも、インスタグラムには、美しい景色や、高山植物の画像を沢山投稿しています。

そして、山頂にたどり着いたのか「1984m 月山」と書かれたボードを手に、満面の笑みで写真に写る画像も。「山頂は霧に包まれていましたが、そこまでの道中、本当に美しい空、高山植物などに出会えました」「最高の時間でした。」と伝えています。



小西さんは、今回の登山を振り返り「自然に、気候に、お山仲間さんたちに、山形で出会った皆さんに、そして、自分の足や身体に、"ありがとう〜！"と叫びたいくらいに素晴らしい経験でした。」と綴っています。

