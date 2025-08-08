吉本興業に所属する、和風コントでお馴染みのあの芸人が、演歌歌手デビューしていたことを発表した。その場でワンフレーズを歌唱した吉本芸人に、スタジオの反応はまさかの……!? さらに吉本芸人は、2021年に誕生した我が子の現在について語り、再びスタジオに衝撃を与えた！

和風コントでお馴染みの吉本芸人とは、すゑひろがりず・三島達矢のこと。三島は、相方・南條庄助とともに、海原やすよ ともこ司会のバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）の旅企画「すゑひろがりずの東海道五十三次ドライブ旅」を、2021年2月18日から継続中。5年目に突入し、第16弾となった同企画は、すゑひろがりずが東海道五十三次の宿場町を車で巡り、歴史ロマンとグルメを堪能するというものだ。

4年も経てば、誰にでも変化はあるもの。実は三島は、とある番組の企画で演歌歌手デビューし、2025年6月18日にオリジナル楽曲『それでも俺は幸せさ』をリリースしていた！ この発表に、スタジオ一同はビックリ。ギラついたブルーの衣装を着た三島の宣材写真を、「めちゃ似合うやん！」と称賛しつつ、同楽曲のワンフレーズをしっとり歌う彼に、「誰かを愛して弱くなる……？」「逆やんな！」とツッコみまくった。

私生活において三島は、2019年12月に結婚し、2021年9月に女児が誕生したことをXで報告していた。現在3歳の娘について三島は、「この旅が始まった頃にはまだ生まれてなかった子どもが、今幼稚園に通っています」と、カメラに向かって感慨深そうに明かした。

ちなみに三島の娘は、仏教系の幼稚園に通っており、日常的に「普通にお経を唱える」のだとか。「お経で起こされる時もあるから、朝ちょっと怖いんですよ。俺、死んだんかなって一瞬思う」と三島が明かすと、スタジオ一同はしばらく爆笑が止まらなかった。

なお、すゑひろがりずの東海道五十三次ドライブ旅第16弾は、『やすとものいたって真剣です』8月7日放送回で行われた。第16弾の舞台は、富⼠⼭にほど近い静岡県東部エリア。すゑひろがりずは、創業約80年のパンの⽼舗・清美軒や、創業343年の鯛屋旅館、静岡県富士市の名物グルメ・つけナポリタンが味わえるKamileon Café 58などを訪れた。

