Amazon（アマゾン）では、2025年8月1日(金)9時から8月10日(日)23時59分まで「暮らし応援サマーSALE」を開催中。

現在、一日中かけても快適、日本人の顔にも自然にフィットするRay-Ban（レイバン）のサングラス「0RB4259F」がお得に登場しています。

[レイバン] サングラス 0RB4259F 601/87 LIGHT GREY 53 15,789円 （42％オフ） Amazonで見る PR PR

一日中かけても快適、一度かけると手放せなくなるレイバン製サングラス「0RB4259F」が42％オフの大特価に！

1日中着けても疲れにくく、日本人の顔にも自然にフィット！ 最新素材と革新的な構造が融合したRay-Ban（レイバン）のサングラス「0RB4259F」が42％オフに！

軽量で弾力性のある最新素材を採用。長時間の使用でも耳や鼻にかかる負担が少なく、1日中掛けていても疲れにくい設計です。

鼻盛りを高めにとった「フルフィットモデル」を採用しているので、ズレにくく、日本人の顔にもしっかりフィット。オシャレと実用性を兼ね備えた1本です。

スクエアシェイプとカラーバリエーションで個性を演出

スクエア型のシェイプと革新的な構造が魅力。視界を広く保ちつつ、クールで都会的な印象を与えます。日差しの強い日中はもちろん、夕方など薄暗い環境でも視界がクリアで使い勝手も抜群。

割引率が違いますがイエローやライトグリーンといった明るい色味もラインナップされており、自分の好みの色を選べますよ！

なお、上記の表示価格は2025年8月8日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

