八代市の路上で女性の体を触ったとして逮捕・起訴された県警の警部補が、停職6か月の懲戒処分です。





8日付で停職6か月の懲戒処分を受けたのは、水俣警察署刑事・生活安全課の警部補東和彦被告(48)です。東被告はことし6月、八代市の路上を1人で歩いていた20代の女性に背後から近づいて口をふさぎ、数回にわたって尻を触ったとして、7月に逮捕・起訴されていました。



東被告は逮捕時の調べでは「体に手が触れたのは事実だが、わいせつなことはしていない」と否認していましたが、その後の県警の聞き取りに対して「被害者や県民に申し訳ない」と話しているということです。しかし県警は東被告の認否や他の被害があるかどうかについて裁判前であることを理由に明らかにしませんでした。





今回の処分については、「調査の結果、判明した事実関係に基づいて判断した」としています。東被告は8日付けで依願退職しました。

県警は東被告が逮捕された際、カメラを入れて記者会見を開きましたが、8日の報道向けの説明では撮影を認めませんでした。この対応について県警は「個別の事案ごとに判断している」とし、具体的な理由は示しませんでした。県警の懲戒処分は今年に入り5件目で、すでに去年1年間の4件を上回っています。



大島誠吾首席監察官は「被害者の方をはじめ県民の皆様に深くお詫び申し上げます。再発防止と信頼回復に努めてまいります。」と書面でコメントを発表しました。

