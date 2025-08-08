倖田來未、デコルテ＆美腹筋大胆披露 シンプルコーデに「色っぽい」「理想のスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/08/08】歌手の倖田來未が8日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】倖田來未、胸元のぞくSEXY自撮りショット
倖田は「MAQUIA」（集英社）のオフショットを公開。胸元がざっくりと開いたクロップド丈の黒いトップスとフレアデニムを合わせた衣装姿で、美しいデコルテや腹筋を大胆に披露した。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「理想のスタイル」「腹筋かっこいい」「デニムが似合ってて素敵」「くびれが神！」「美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】倖田來未、胸元のぞくSEXY自撮りショット
◆倖田來未、美ボディ際立つ私服姿を公開
倖田は「MAQUIA」（集英社）のオフショットを公開。胸元がざっくりと開いたクロップド丈の黒いトップスとフレアデニムを合わせた衣装姿で、美しいデコルテや腹筋を大胆に披露した。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「理想のスタイル」「腹筋かっこいい」「デニムが似合ってて素敵」「くびれが神！」「美しすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】