チョイ厚がポイント。ローソンで買える無地T、オーバーサイズがおすすめ
夏の無地Tを制するものはお洒落を制する。
特に王道の白黒は歴史を紐解いてもその実力は実証済み。
ジェームズ・ディーン、反町隆史、長澤まさみに、菅田将暉、ファッションのアイコンとなる人たちは白や黒の無地Tをさらりと着こなし、自分の素材の良さをぞんぶんに引き出しています。
究極にシンプルな無地Tはオーバーサイズがおすすめ
昔は健康的なカラダじゃないと着こなせないイメージがあったけど、昨今のリラックスしたムードから、無地Tもオーバーサイズに。
そこまで自分のカラダに自信がなくとも、歴代のファッションアイコンたちが愛した究極にシンプルなシルエットを楽しめます。
ロゴTや柄Tには醸せない大人っぽさに加え、アクセサリーや腕時計、サングラスといった自分のお気に入りを際立たせてくれる効果もあり、まさに夏の大人のマストアイテムといっても過言はないはず。
ただ一点だけ間違えてはいけないポイントが生地厚です。
たとえ超長綿を高密度に織り込んだハイブランドのTシャツでもペロペロでは、せっかくのオーバーサイズでも七難隠せません。
そこで今夏おすすめしたいのが、ローソンとアメカジ衣料の殿堂フリークスストアのコラボT。6.0オンスと厚めの快適Tシャツ（2,499円）です。
6.0オンスとは、一般的なTシャツが大体5.0オンスなので、数値的にいえば、少しだけ厚いといったところ。
ちなみに7.0オンスだと一瞬にして厚手と感じられます。もちろん、糸や織り方によっても変わりますが、こちらのTシャツ、感覚的にちょうどいいです。
いい感じにドレープもでつつ、ペロペロ感がないから1枚で着ても様になる。
質感もフリークスストアが手掛けているからか、70’sの古着Tを思わせる混合コットンで雰囲気あり。
ポリエステルが30%入っているので、シワにならないのも嬉しいところ。
真夏に嬉しい3大機能を搭載
機能も申し分なし。着た瞬間に冷んやりと感じる接触冷感、汗で濡れてもさらりと心地良い吸水速乾、さらにUVプロテクションまで、夏に嬉しい機能が満載です。
シルエットは適度なオーバーサイズで、0（S〜M）が着丈66.5×肩幅56×身幅57.5cm、1（L〜XL）が着丈70×肩幅60×身幅62cm。
172cm、62kgの僕が1を着ると、ショルダーシームが肩から4〜5cmほど下がる程度で、だらしなくない肩落ち感。身幅はゆとりがあってカラダを動かすたびに先述のドレープが現れます。
短めのショーツでメリハリつけたり、ワイドショーツでボリュームを揃えたり、使い勝手も上々です。
とはいえ、無地Tにも弱点はあります。
白Tの汗などによる皮脂汚れ、黒Tの紫外線による日焼けは避けようがありません。
でもコンビニで買える2,499円のTシャツなら、数枚買って着回すことでダメージを軽減させることも。
さらには、汗だくで着替えたくなったとき、近くのローソンで買うという緊急手段が24時間使えるわけです。
もう夏の大人の無地Tは金額の多寡じゃないってことですね。