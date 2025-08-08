株の無料診断ができるとうたった広告をきっかけに、秋田市に住む50代の男性が現金500万円をだまし取られました。



広告にアクセスした男性は専属投資アドバイザーを名乗る相手から、“株の戦略会議”など株取り引きに関するライングループに誘導され、やりとりを重ねました。そして先月上旬、相手から「機関投資家と同じ方法で一緒に投資をしてみないか」と誘われた男性は指定された口座に現金50万円を送金。その後、「資金規模が500万円まで増えれば利益の幅が大きくなる」などと言われ追加で450万円を送金しました。さらに投資を勧められた男性が広告の会社のホームページを見たところ、「ラインを利用した投資の勧誘は完全に虚偽です」などと記載されているのを見つけ合わせて500万円をだまし取られたことに気がつきました。SNSがきっかけの詐欺被害はほかにも。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市に住む40代の女性は6月、「主婦でも稼げる在宅ワーク」というSNSの投稿を見つけいいねをしました。するとメッセージが届きやり取りを重ねるうち投資をすすめられ、2回に渡り暗号資産344万円相当を送金しだまし取られました。