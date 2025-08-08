ÃæÀîÂç»Ö¤È»³ÃæÁï¤¬½é¤Î¡ÈÆó¿Í¼Çµï¡É¤ËÄ©¤à¡¡ÈÓÄÍ·ò´ÆÆÄ¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ö¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡×¤ÎÄ©Àï
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÈÓÄÍ·ò¤¬±é½Ð¡¦µÓËÜ¡¦Áª¶Ê¤òÌ³¤á¤ë¡¢¡È¼Çµï¡ß¿©¡ß²»³Ú¡É¤Ë¤è¤ë²ñ¾ì°ìÂÎ·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¡Ö¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡×¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÂè6ÃÆ¡ØºÇÄãÆóËü²ó¤Î±³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±³¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ëÃæÀîÂç»Ö¤È»³ÃæÁï¤Ë¤è¤ëÆó¿Í¼Çµï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
»²¹Í¡§ÃæÀîÂç»Ö¡ß»³ÃæÁï¤¬¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡¡¡ØºÇÄãÆóËü²ó¤Î±³¡Ù¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¸ø³«
¡¡¤Þ¤À·Î¸Å¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëCOTTON CLUB¤ËÃæÀî¡¢»³Ãæ¡¢ÈÓÄÍ¤Î3¿Í¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¡ØºÇÄãÆóËü²ó¤Î±³¡Ù¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¡Ö¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡×¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
――ÃæÀî¤µ¤ó¤¬²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÀîÂç»Ö¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÀî¡Ë¡§vol.03¤«¤éCOTTON CLUB¤µ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆâÂ¡¤¬¥¥ê¥¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ÃæÁï¡Ê°Ê²¼¡¢»³Ãæ¡Ë¡§ÉáÄÌ¤ÎÉñÂæ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢³Ú²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤ë¤À¤±¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÈÓÄÍ·ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÈÓÄÍ¡Ë¡§º£Æü¤â¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ç¡Ö·ù¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³Ãæ¡§¤½¤¦¡¢Á´Á³´·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÀî¡§º£¤â³Ú²°¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Î¤È¤¤Ë¤âËè²ó¡¢¤½¤ÎÆ°Àþ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£·à¾ì¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡ÈÂµ¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÒÀÊ¤È¤Î¶³¦Àþ¤¬Û£Ëæ¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ìÅÙ½Ð¤Á¤ã¤¦¤ÈÆ¨¤²¤â±£¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÈÓÄÍ¡§²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤ë¾ì½ê¤ÏµÒÀÊ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î·à¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤·¤«¤â¡¢¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÀî¡§¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤½¤Î±²¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤âµ¯¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¡¢¥¿¥Õ¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
――º£²ó¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏCOTTON CLUB 20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¡§¥é¥¤¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¤Ï°Û¼Á¤Î±éÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç»ö¤ÊÇ¯¤Î²Æ¤Ë¡¢2½µ´Ö¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÓÄÍ¡§ 2Ç¯Á°¤Ëvol.05¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¶èÀÚ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤â¤·vol.06¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë»ä»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î1Ç¯¡¢°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÌÀ¤±¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»Å»ö¤¬¤³¤³¤Ç¤¢¤ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤³¤Î2¿Í¤È¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¹â¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ¡§ËÍ¤ÏºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¡ÖÆó¿Í¼Çµï¤«¤¡¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÀî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Áï¤µ¤ó¤âËÍ¤â¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¤ÎÎò»Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î2¿Í¤¬¤³¤³¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ¡§ËÍ¤Ïvol.02¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÃæÀî¡§¡Ê¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡ËËÍ¤Ï´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»³Ãæ¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¤â¤·¡Ö°ã¤¦¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤ä¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¼ä¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ÈÂç»Ö¤¯¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――ÈÓÄÍ´ÆÆÄ¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë½ê°Ê¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÓÄÍ¡§¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤ÆÅÏ¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¤É¤¦±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢½ñ¤¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£²¿¤è¤êÆÃ¼ì¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¤Ë¤Ï²Î¤â¤¢¤ë¤³¤È¡£À¸¥Ð¥ó¥É¤òÇØÉé¤¦¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤¬¤¦¤Þ¤¤¤À¤±¤¸¤ãÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢²Î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¼Çµï¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ª¤âÌ¯¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¡ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î±¿Æ°¿À·Ð¡É¤¬Ã£¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¡¢¡ÊÊÁËÜ¡Ë»þÀ¸¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë´Ñ¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¡Ö²¶¡¢¤³¤ì¤ÏÌµÍý¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
ÃæÀî¡§¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢»þÀ¸¤¯¤ó¤¬¡£
ÈÓÄÍ¡§¤½¤¦¡¢²¼ËÌ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤ÄÃË¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£·ë¶É¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¼õ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÀî¡§¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢»þÀ¸¤¯¤ó¤â¤À¤¤¤Ö¿©¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÈÓÄÍ¡§¿©¤é¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤ò²¬»³Å·²»¤¯¤ó¤¬´Ñ¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£
ÃæÀî¡§ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³Ãæ¡§µÒÀÊ¤Ç´Ñ¤¿¤é¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£¤Ç¤â¤Û¤é¡¢ËÍ¤Ï°ì²ó¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ò¤¿¤¹¤éÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤½¤ì¤Û¤É¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÃæÀî¡§½ã¿è¤Ë¡¢ÈÓÄÍ´ÆÆÄ¤Î½ñ¤«¤ì¤ë¤ªÏÃ¤¬Ëè²óËè²ó³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÌò¤¬¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤é¤âÂ¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤»É·ã¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯Éé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÉé²Ù¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
»³Ãæ¡§ËÍ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤¬Ìò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ¯¤«¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤«¡Ö³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤«¤éÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÈÓÄÍ´ÆÆÄ¤ÎËÜ¤òÆÉ¤à¤ÈºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë¤Î¤È¤¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤ÇÉñÂæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Â¾¤ÎÉñÂæ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡£Ìò¼Ô¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ÈÓÄÍ¡§¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤Ë¤âÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¥»¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢°áÁõ¤òÃåÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢Ëè²ó»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤âËè²ó»×¤¦¤±¤É¡¢2¿Í¤ËµÓËÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤ó½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥Á´°÷¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¤µ¤Ã¤Âç»Ö¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²Æ¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë2½µ´Ö¤âCOTTON CLUB¤µ¤ó¤â¶õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤·²¶¤¬°ì¹Ô¤â½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ëµ¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Çº¤ó¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÍè¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
――º£²ó¤ÏÆó¿Í¼Çµï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¡§º£¤Þ¤ÇÇÐÍ¥Éô¤Ï5¡¢6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥»¥ê¥ÕÎÌ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã´¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Áý¤¨¤ëÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Áï¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¿®Íê´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢°Â¿´´¶¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤¬Âç³¤¸¶¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Á¥¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ËÍê¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È¤³¤³¡ÊÌò¼ÔÆ±»Î¡Ë¤Î·Ò¤¬¤ê¡É¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬2¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ¡§ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´¶³Ð¤È¤«¤Ö¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÂç»Ö¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÂç»Ö¤¯¤ó¡¢ÆÈ¤êÀê¤á¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈÓÄÍ¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³Ãæ¡§¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç»Ö¤¯¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£¤¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¹¬¤»¤À¤í¤¦¤·¡¢ËÍ¤â°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――ÈÓÄÍ´ÆÆÄ¤ÏµÓËÜ¼¹É®¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÈÓÄÍ¡§¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡ÖÆó¿Í¼Çµï¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¸¶ÅÀ¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¼Çµï¤ÏºÇ¶¯¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2¿ÍÇÐÍ¥¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤³¤È¡£Îã¤¨¤Ð¼ÂºÝ¤Î²ñÏÃ¤Ç30ÉÃÌÛ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤É¡¢4¿Í¤¯¤é¤¤ÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¤È¡ÖÃ¯¤«¥»¥ê¥Õ¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â2¿Í¤Ê¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¼Çµï¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë1Ê¬¤¯¤é¤¤ÌÛ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
――º£²ó¤Ï¡ØºÇÄãÆóËü²ó¤Î±³¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡È±³¡É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÈÓÄÍ¡§¥Æー¥Þ¤È¤¤¤¦¤Û¤É°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿Í¤¬À¸¤¤Æ»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿²ó¤¯¤é¤¤±³¤ò¤Ä¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡ÖºÇÄã2Ëü²ó¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê±³¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ÜËèÆü¡¢ÂçÂÎ¤Î¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¤Ï¾ðÊó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸³è¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤âÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð1Æü1»þ´Ö¡¢Â¾¿Í¤ÎSNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢23»þ´Ö¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬µõ¼Â¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÈ¾·Â5¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¡§¸½¾õ¤ÎµÓËÜ¤ÏÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤Î¡È°éµÙÌÀ¤±¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¡£¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤âÌÅ¤Ã»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»É¤µ¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³Ãæ¡§ËÍ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤ËÜ¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÓÄÍ¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡·ë¹½¡¢ÆÇ¤òÅÇ¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³Ãæ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢º£¤Ç¤â²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾®¤µ¤Êº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¥»¥ê¥Õ¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ï¤«¤ë¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ¡£
ÃæÀî¡§¥¹¥Èー¥êー¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ï¡Ö46ºÐ¤ò¤ä¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Áï¤µ¤ó¤ÈËÍ¤È¤¤¤¦Ç¯Îðº¹¤¬¤¢¤ë2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´Ø·¸À¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ¡§Âç»Ö¤¯¤ó¤Ã¤Æº£¤¤¤¯¤Ä¡©
ÃæÀî¡§27¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ¡§¤¸¤ã¤¢¡¢20¸Ä¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤ó¤À¤Í¡£
ÈÓÄÍ¡§º£²óºÇ½é¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢2¿Í¤Î¼ÂÇ¯Îð¤Ë1ºÐ¤º¤Ä¥×¥é¥¹¤·¤¿ÀßÄê¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤évol.05¤Þ¤Ç¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌòÌ¾¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤ÇÂç»Ö¤ÏÂç»Ö¡¢Áï¤µ¤ó¤ÏÁï¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤ÎÌòÌ¾¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÃæÀî¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡ª
ÈÓÄÍ¡§¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¡ÖÉÄ»ú¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö²è¿ô¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×¤ÈÄÌ¾ï¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÌòÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»³Ãæ¡§¤À¤«¤éºÇ½é¤ËÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÍ¡¢¤É¤Ã¤Á¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÀî¡§ËÍ¤Ïº£¤µ¤éµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈÓÄÍ¡§vol.06¤È¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤Ï¡ÖÉ´Ç¯Êª¸ì¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÉ´Ç¯Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç»Ö¤Ë¤Ï46ºÐ¡¢Áï¤µ¤ó¤Ë¤Ï18ºÐ¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¬Íè¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
»³Ãæ¡§ËÍ¡¢°ÊÁ°¤âÈÓÄÍ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¸½Ìò³ØÀ¸¤ÎÃæ¤Ëº®¤¸¤Ã¤ÆÂç³ØÀ¸Ìò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
ÈÓÄÍ¡§Æ¬¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¯¤«¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£º£²ó¤â¡¢Æ±¤¸¼êË¡¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃæÀî¤µ¤ó¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¦¡¢¡ÈÀ¸¤ÎÃæÀîÂç»Ö¡É¡¢¡ÈÀ¸¤Î»³ÃæÁï¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃæÀî¡§¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÙ¤ÎµÒ¤Î²ñÏÃ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÅð¤ß¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¸«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌò¼ÔÆ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áï¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò´¬¤¹þ¤àÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ðー¥ó¥Ã¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÏÁï¤µ¤ó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢ÎòÂå¤Î½Ð±éÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¸À¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»³Ãæ¡§¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢À¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï´Ñ¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡É¤Î¤Û¤¦¤¬¶á¤¤¤«¤Ê¡£ËÍ¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Âç»Ö¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»Ò¡£¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤·¡¢¿Í¤òµ¤¸¯¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÃæÀîÂç»Ö¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡×¤È¡£ËÍ¤Ï½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿vol.02¤Î¤È¤¤«¤é¤½¤ì¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤âÂç»Ö¤¯¤ó¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤È¿Í´ÖÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¡§¤â¤¦¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È´ÝÍç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³¹Ãæ¤Ç¤Î¹Ô¤¤¤È¤«¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤È¤«¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤³¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¿Í´ÖÀ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Î©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ö¤½¤³¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢Êñ¤ß±£¤µ¤º¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――Àè¤Û¤É¤«¤éÅÙ¡¹¤ªÏÃ¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¤ÏÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î±éÁÕ¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ð¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡§ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Ævol.02¤¬ºÇ½é¤Î¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤Ï²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¡ÈÀ¸¤â¤Î¡É¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤·Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÓÄÍ¡§ÉñÂæ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£
ÃæÀî¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢²Î¤â²Î¤¦¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Î¤¹¤´¤¯ìÔÂô¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£º£²ó¤â²»³Ú¤Î³¤ÅÄ¡Ê¾±¸ã¡Ë¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤ÁÇÐÍ¥¤¬COTTON CLUB¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ²Î¤¦¤Ê¤ó¤ÆÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³Ãæ¡§ËÍ¤Ï¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¥Ð¥ó¥É¥Öー¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥×¥í¤Î±éÁÕ¤«¤ÄCOTTON CLUB¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Ë½Ð¤¿vol.02¤Î·Î¸Å¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥É¥é¤¬¡Ö¥É¥ó¥Ã¡×¤ÈÌÄ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²Î»ì¤¬Á´ÉôÈô¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê²û¤¬¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Î¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¡§¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÁÀ÷¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¼Çµï¤ò¸«¤¿¾å¤Ç²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢ËÍ¤é¤Î¼Çµï¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤Î¥Î¥ê¤¬±Æ¶Á¤·¹ç¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¡Ø¥³¥ó¥È¤È²»³Ú¡Ù¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢Â³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÓÄÍ¡§ÆñÌä¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¡Ö¤³¤³¡×¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Î¤âÂÎ¸³¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Ç°ì¿Í¤ÇÇÛ¿®¤ò´Ñ¤ë¤Î¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Õ¾Þ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£±Ç²è´Û¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤³¤Ç¾Ð¤¦¤ó¤À¡£²¶¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――vol.06¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»³Ãæ¡§¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó½ë¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤ÒCOTTON CLUB¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¤Þ¤À·Î¸Å¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤¤Ã¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤¡¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÀäÂÐ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¡§½øÈ×¤ÇÁï¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Î¸¶ÅÀ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¶õ´Ö¤È¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÆóÅÙ¤È²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ç»¸ü¤Ê»þ´Ö¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤Ã¤È¼þ¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍá¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡ánakamura omame¡Ë