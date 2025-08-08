U18日清食品トップリーグの試合日程が決定…最終週に“インターハイ決勝の再現”や“福岡対決”など好カード

8月8日、日本バスケットボール協会は「U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会 2025」の競技日程が決定したことを発表した。

U18世代の育成・強化の充実を目的に2022年から開催されている同大会。今年度は8月23日から11月16日までの期間に開催され、男子は福岡大学附属大濠高校や福岡第一高校、東山高校といった常連に加え、インターハイ初優勝を果たした鳥取城北高校も初出場。女子も桜花学園高校や京都精華学園高校、岐阜女子高校などに加え、インターハイ準優勝の日本航空高校北海道も初めて参戦する。

発表された競技日程によると、男子は11月16日の最終週にインターハイ決勝のカードである鳥取城北vs八王子学園八王子高校や福大大濠vs福岡第一などの好カードが予定されている。また、女子は9月14日の第2週に桜花学園vs日本航空北海道というインターハイ決勝カードの再戦が予定されている。

なお、今大会は開幕週（長崎：HAPPINESS ARENA開催）、第4週（愛知：豊田合成記念体育館 ENTRIO開催）、最終週（東京：国立代々木競技場 第二体育館開催）の試合においてチケット販売を予定している。その他の日程は事前のチケット申込により無料観戦が可能。開幕週から第3週までの試合のチケット購入・申込の受付はJBA LINE公式アカウントにて8月12日正午より開始される。

また、今大会の全試合を「U18日清食品リーグ公式YouTube」と「バスケットLIVE」でのLIVE配信することも併せて発表されている。

発表された競技日程は以下の通り。

◆■「U18日清食品トップリーグ バスケットボール競技大会 2025」競技日程

▼男子



・第1週｜会場：HAPPINESS ARENA（長崎）



8月23日（土）10:00 帝京長岡vs福岡大学附属大濠



8月24日（日）12:00 福岡第一vs八王子学園八王子

・第2週｜会場：日環アリーナ栃木（栃木）



9月6日（土）12:00 仙台大学附属明成vs帝京長岡



9月6日（土）16:00 美濃加茂vs東山



9月7日（日）11:30 東山vs帝京長岡



9月7日（日）15:30 鳥取城北vs仙台大学附属明成

・第3週｜会場：グリーンアリーナ神戸（兵庫）



9月13日（土）14:00 東山vs仙台大学附属明成



9月14日（日）12:00 八王子学園八王子vs美濃加茂



9月15日（月）13:30 福岡第一vs仙台大学附属明成



9月15日（月）15:30 鳥取城北vs福岡大学附属大濠

・第4週｜会場：豊田合成記念体育館ENTRIO（愛知）



9月20日（土）10:00 仙台大学附属明成vs八王子学園八王子



9月20日（土）14:00 福岡大学附属大濠vs美濃加茂



9月21日（日）13:30 美濃加茂vs福岡第一



9月21日（日）15:30 八王子学園八王子vs福岡大学附属大濠

・第5週｜会場：シティホールプラザ アオーレ長岡（新潟）



9月27日（土）14:00 仙台大学附属明成vs福岡大学附属大濠



9月27日（土）16:00 帝京長岡vs鳥取城北



9月28日（日）14:00 福岡第一vs帝京長岡

・第6週｜会場：北里アリーナ富士（静岡）



10月4日（土）時間調整中 美濃加茂vs鳥取城北



10月4日（土）時間調整中 帝京長岡vs八王子学園八王子



10月5日（日）時間調整中 八王子学園八王子vs美濃加茂



10月5日（日）時間調整中 鳥取城北vs東山

・第7週｜会場：早水公園体育文化センター（宮崎）



11月8日（土）14:00 福岡第一vs鳥取城北



11月8日（土）16:00 福岡大学附属大濠vs東山



11月9日（日）14:00 東山vs福岡第一

・第8週｜会場：国立代々木競技場 第二体育館（東京）



11月16日（日）時間10月上旬~中旬発表 仙台大学附属明成vs美濃加茂



11月16日（日）時間10月上旬~中旬発表 鳥取城北vs八王子学園八王子



11月16日（日）時間10月上旬~中旬発表 帝京長岡vs東山



11月16日（日）時間10月上旬~中旬発表 福岡大学附属大濠vs福岡第一

▼女子



・第1週｜会場：HAPPINESS ARENA（長崎）



8月23日（土）12:00 慶誠vs千葉経済大学附属



8月24日（日）10:00 桜花学園vs日本航空 北海道

・第2週｜会場：日環アリーナ栃木（栃木）



9月6日（土）10:00 慶誠vs日本航空 北海道



9月6日（土）14:00 岐阜女子vs桜花学園



9月7日（日）9:30 岐阜女子vs慶誠



9月7日（日）13:30 昭和学院vs京都精華学園

・第3週｜会場：グリーンアリーナ神戸（兵庫）



9月13日（土）10:00 日本航空 北海道vs精華女子



9月13日（土）12:00 岐阜女子vs京都精華学園



9月14日（日）10:00 岐阜女子vs日本航空 北海道



9月14日（日）14:00 桜花学園vs京都精華学園



9月15日（月）9:30 日本航空 北海道vs千葉経済大学附属



9月15日（月）11:30 昭和学院vs岐阜女子

・第4週｜会場：豊田合成記念体育館ENTRIO（愛知）



9月20日（土）12:00 京都精華学園vs日本航空 北海道



9月20日（土）16:00 千葉経済大学附属vs慶誠



9月21日（日）9:30 精華女子vs桜花学園



9月21日（日）11:30 昭和学院vs岐阜女子

・第5週｜会場：シティホールプラザ アオーレ長岡（新潟）



9月27日（土）10:00 千葉経済大学附属vs岐阜女子



9月27日（土）12:00 日本航空 北海道vs慶誠



9月28日（日）10:00 昭和学院vs慶誠



9月28日（日）12:00 京都精華学園vs千葉経済大学附属

・第6週｜会場：早水公園体育文化センター（宮崎）



11月8日（土）10:00 慶誠vs京都精華学園



11月8日（土）12:00 精華女子vs桜花学園



11月9日（日）10:00 精華女子vs昭和学院



11月9日（日）12:00 桜花学園vs昭和学院

・第7週｜会場：国立代々木競技場 第二体育館（東京）



11月15日（土）時間10月上旬中旬発表 岐阜女子vs日本航空 北海道



11月15日（土）時間10月上旬中旬発表 千葉経済大学附属vs昭和学院



11月15日（土）時間10月上旬中旬発表 京都精華学園vs精華女子



11月15日（土）時間10月上旬中旬発表 慶誠vs桜花学園