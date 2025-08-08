気象庁によりますと、中国地方では、あさって(10日)から11日ごろにかけて、大雨となるおそれがあります。土砂災害、浸水害、河川の増水に十分注意してください。

【写真を見る】【大雨情報】中国地方では9日夕方から24時間で120ミリのところもある見込み 岡山県内では10日からの24時間で100ミリの予想も 土砂災害や浸水害、河川の増水に十分注意を

東シナ海から九州地方を通り四国の南に停滞する前線が、10日は次第に北上し、前線上に発生する低気圧が11日ごろにかけて山陰沖を通過する見込みです。



前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、中国地方では大気の状態が不安定となるでしょう。

［雨の予想］

中国地方ではあす(9日)夜のはじめごろから局地的に雷を伴った激しい雨が降り、11日ごろにかけて総降水量が多くなる見込みです。



10日から11日ごろは、前線の位置や低気圧の進路によっては、警報級の大雨となる可能性があります。



9日に予想される1時間降水量は多い所で、

山陽 30ミリ

山陰 30ミリ



9日午後6時から10日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

山陽 120ミリ

山陰 120ミリ



その後、10日午後6時から11日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、



山陽 100ミリ

山陰 100ミリ



が予想されます。



［防災事項］

土砂災害、浸水害、河川の増水に十分注意を、落雷や突風に注意してください。

岡山はどれくらい降る？

［雨の予想］

岡山県では10日から11日ごろにかけて総降水量が多くなり、前線の位置や低気圧の進路によっては警報級の大雨となる可能性があります。



あす(9日)午後6時からあさって(10日)午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、



南部 60ミリ

北部 60ミリ



その後、10日午後6時から11日午後6時までに予想される24時間降水量は多い所で、



南部 100ミリ

北部 100ミリ



が予想されます。

【画像①②】は、岡山市北区と津山市の今後16日間の天気予報です。

今後の情報に注意してください。