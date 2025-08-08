¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢This is Ichiro¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¾¾°æ½¨´î¤Ë¾×·âÁö¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼ÅÁÀâ¤Î°ìÂÇ¡Ö¤â¤¦²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡×
ÅÂÆ²Æþ¤êÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿Ì¾¾ìÌÌ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌ»»3089°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê½é¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡£MLB¸ø¼°¤Ï8Æü¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò½Ë¤¦µÇ°Æ°²è¤ò¸ø³«¡£½Ð±é¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤Ï¡¢¡Ö1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼é¸î¿À¤òÊ´ºÕ¤·¤¿°ìÈ¯¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼»á ¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êµÇ°ÆÃÊÌ±ÇÁü¡§51 Witnesses of Greatness¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ°¤¤À¤±¤ÇÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¡Ø¤¢¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢Æ°¤¤À¤±¤ÇÊ¬¤«¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤À¤±¤ÇÊ¬¤«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥é¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤È¤·¤Æ¡¢2009Ç¯¤Ë¥·¥¢¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤òµó¤²¤¿¾¾°æ»á¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬1-2¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë9²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÏÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥ê¥Ù¥éÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¡£¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤â¤¦²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤Í¡¢¥Þ¥ê¥¢¡¼¥Î¤¬Åê¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½éµå¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤¤¤¤Ê¤êµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î¶Ã¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢This is Ichiro¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿°ìÂÇ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
