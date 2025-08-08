卓球のWTTチャンピオンズ横浜女子シングルス1回戦で、世界ランキング11位の日本の橋本帆乃香が勝利したことについて、中国のネットユーザーからは「恐ろしい」との声まで上がっている。

8日に行われた初戦で同12位の台湾のエース・鄭怡静と対戦した橋本は、3-0（11-2/11-4/11-8）で圧勝。2回戦は同1位の中国のエース・孫穎莎（スン・インシャー）との対戦が予想されている。

中国のSNS・微博（ウェイボー）で橋本の初戦勝利を伝える投稿に寄せられたコメントの中で最も多くの共感を集めたのは「この橋本と言う選手はマジで恐ろしい。安定感があって、カットもうまい。どうすればいいんだよ」だった。

このほかにも、「橋本を見下している配信者は『勝てやしない』なんて言ってたけど、結果、圧勝だったな」「これはもう（カットマンに強い）伊藤美誠に倒してもらうしかない」「あまりにも強すぎる…ほとんど外さない。中長距離から前に詰める時はより回転をかけたカットをしたり、一撃で強打してくる。スピードも速い。（上位の）古株の選手たちは、本当にあまりおごらない方がいいぞ」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）