「神だ」「信じてた」ブンデスリーガのDAZN配信決定にファン歓喜！ 総勢10名の日本人選手がプレー「海舟と町田、毎週みれるのあつい」
スポーツ・チャンネル「DAZN」は８月８日、ドイツのプロサッカーリーグのトップディビジョンであるブンデスリーガとの間で、３年間の配信契約に合意したと発表。DAZNでの同リーグ配信は８シーズンぶりとなる。
これにより、日本時間８月23日に開幕する2025-26シーズンから、全試合の配信が決定。配信契約には、シーズン開幕前に行われるスーパーカップや、１部と２部の入替プレーオフ戦も含まれる。
配信は８月17日にキックオフとなる、バイエルン（ブンデスリーガ優勝）とシュツットガルト（DFBポカール優勝）が対戦するスーパーカップから開始に。
この一報が流れると、ファンからはSNS上で「ひとまず決まって安心しました」「信じてたで！」「神だ」「海舟と町田、毎週みれるのあつい」「町野の試合観れる！」「颯太をDAZNで観れる」「大きな良いニュース」といった声が上がった。
25-26シーズンのブンデスリーガには、多くの日本代表経験選手をはじめ、総勢10人の日本人選手が所属。フランクフルトへの移籍が正式発表されたばかりの堂安律をはじめ、絶対王者バイエルンに所属する伊藤洋輝、フライブルクの鈴木唯人、マインツの佐野海舟がプレーしている。
さらに、ザンクトパウリの藤田譲瑠チマ、ホッフェンハイムの町田浩樹、ボルシアMGの町野修斗といった選手たちの活躍も期待される。
DAZNの欧州サッカーラインナップにブンデスリーガが加わることで、25-26シーズンはラ・リーガ（8/15金曜開幕）、セリエA（8/23土曜開幕）、リーグ・アン（8/16土曜開幕）と合わせ、欧州５大リーグを成す４リーグの戦いが視聴可能となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
