¼«Ì±¡¦ÀÄ»³ÈËÀ²»á¡¡Áí²ñ¤ÇàÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·á²ÄÈÝ¤Î·èÄê»þ¡ÄÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥¥êÉÔËþ¤½¤¦¤Ê´é¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÄ»³ÈËÀ²»²±¡µÄ°÷¤Ï£¸Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Áí²ñ¤ÏÀè·î£²£¸Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÅÞ¤ÎÀµ¼°¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬¤Ç¤¤ë³Ê¾å¤²¤·¤¿·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï½°»²¹ç¤ï¤»¤Æ£³£°£°¿Í¡£ÅÞËÜÉô£¸³¬¤Î²ñ¾ì¥Û¡¼¥ë¤Ï³«»ÏÁ°¡¢ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ£µ£°¿ÍÄøÅÙ¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀÄ»³»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡¢¤Þ¤À¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼¤á¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÍÂ¼Î¾±¡µÄ°÷²ñÄ¹¤«¤é²¿ÅÙ¤â¡ØÁíÍý¡¢È¯¸À¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µá¤á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁíÍý¤ÏÈ¯¸À¤µ¤ì¤º¡¢¤è¤¦¤ä¤¯È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ø´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼¹¹ÔÉô¤Ë¤â½Å¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÀÊ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»²±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¡ÖÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤ÏÁ´¹ñ²ñµÄ°÷¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂåÉ½¤Ë°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÎ×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤ò¼«Ì±ÅÞ£·£°Ç¯»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ä¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÄ»³»á¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Áí²ñ¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ÎÀµÌÌ£³ÎóÌÜ¤ËºÂ¤Ã¤¿ÀÄ»³»á¡£Áí²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²þ¤á¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Öº©ÃÌ²ñ¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤Ç°µÅÝÅª¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¡ØÁíÍý¤ÏÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡ÊÀÐÇË¼óÁê¤Î¡Ë¿¿ÀµÌÌ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¡¢µïÌ²¤ê¤â¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡£Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÁíºÛÁª¤ò´Þ¤á¤¿·èÄê¤òÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë»Ë¾å½é¤á¤ÆÍÂ¤±¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥¥êÉÔËþ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤Ë¤â¡Ê²¿¤«¡Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áí²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤«¤éÅÞ¼¹¹ÔÉô¤¬Áªµó·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤«¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£¶õÇò¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸ÀâÌÀ¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¼è¤ë¤«¤ÎÏÃ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÄ»³»á¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£