岩田剛典が「おめでとう！」ドラマ『DOCTOR PRICE』撮影現場にて蒔田彩珠の誕生日をお祝い

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■誕生日をこんなに愛のある皆様にお祝いしていただき嬉しいです！（蒔田彩珠）

岩田剛典が主演を務めるドラマ『DOCTOR PRICE』の撮影現場にて、蒔田彩珠のバースデーサプライズが行われた。

8月7日、主演・岩田剛典が演じる主人公・鳴木金成と、バディの夜長亜季が働くオフィス「Dr.コネクション」にて、蒔田彩珠のバースデーサプライズを敢行。

スタッフから「本日、8月7日は蒔田彩珠さんの誕生日です！」と声がかかると、大きな拍手と歓声が沸き起こる。蒔田の顔写真があしらわれたバースデーケーキを、主演の岩田剛典が「おめでとう！」の声とともに蒔田の元へと運び込み、スタッフからもプレゼントが贈られた。

そして、一同がバースデーソングを合唱。蒔田はサプライズに驚きながらも、笑顔で23歳を迎えた心境を述べた。

最後は岩田と共に記念撮影。直前まで長せりふのやり取りなどもあり、緊張感溢れるシーン撮影から一転して、笑顔に包まれる温かなサプライズとなった。

番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『DOCTOR PRICE』

08/10（日）22:30～ ※第5話

毎週日曜22:30～

※各話放送終了後よりTVer配信あり

出演：岩田剛典 蒔田彩珠 三浦貴大 成海璃子 / 北山宏光 ・ 林泰文 坪倉由幸 / ユースケ・サンタマリア 篠原涼子

脚本：小峯裕之 本田隆朗

演出：山本大輔 木村ひさし

主題歌：Omoinotake「フェイクショー」

原作：逆津ツカサ 作画：有柚まさき『DOCTOR PRICE』（双葉社 アクションコミックス）

(C)ytv (C)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社

『DOCTOR PRICE』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/doctorprice_drama/