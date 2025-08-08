結婚を８日に発表した元ＡＫＢ４８の加藤玲奈（２８）に、グループ時代の先輩や同期の元メンバーから続々と祝福が寄せられている。

加藤はこの日、自身のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）を更新。「ご報告です」として、「私事で大変恐縮ではございますが この度、私加藤玲奈は、以前よりお付き合いしておりました 一般の方と入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。

ＡＫＢ４８時代、加藤の同期（１０期）だった元メンバーも、加藤のインスタの結婚投稿にコメント。伊豆田莉奈（２９）は「れなっちー おめずなすぎる」と喜べば、阿部マリア（２９）も「２番目は一番末っ子玲奈ちゃんでした」と、現在フリーアナウンサーの小林茉里奈（２９）に続く、同期の結婚を祝った。その小林も「おめでとうううう 幸せになるんだよ」と祝福すれば、入山杏奈（２９）は「素敵なふたり おめでとう」と、つづった。

なお、同じ事務所に所属し、元ＡＫＢ４８グループの総監督を務めていたタレントの高橋みなみ（３４）もＸで「ぎゃー！おめでとう お幸せに」と寄せている。