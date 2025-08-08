¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢¡È¥Ð¥Ç¥£¡É´äÅÄ¹äÅµ¤«¤é¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Öµã¤¤½¤¦¤«¤â¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦EXILE¡¿»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬7Æü¡¢23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î
¡¡¸¶ºî¤ÏÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¥·¥ê¡¼¥º¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡£¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Å¸³«¤ä¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡ÈÄË²÷¡ß°åÎÅ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£¼¬ÅÄ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄÌÚ¶âÀ®¡Ê´äÅÄ¡Ë¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¡¢¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÌëÄ¹°¡µ¨¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÌÄÌÚ¤ÈÌëÄ¹¤¬Æ¯¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖDr.¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖËÜÆü¡¢8·î7Æü¤Ï¼¬ÅÄºÌ¼î¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¼¬ÅÄ¤Î´é¼Ì¿¿¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò´äÅÄ¤¬±¿¤Ó¹þ¤ß¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò¹ç¾§¤·¤¿¡£
¡¡¼¬ÅÄ¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤Î¤¢¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªµã¤¤½¤¦¤«¤â¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥±¡¼¥¤â¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¤ç¤¦¤Û¤·¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ä¤Ä¡Ä¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª»Ä¤ê¤Î»£±Æ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç23ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï´äÅÄ¤È¤È¤â¤ËµÇ°»£±Æ¡£Ä¾Á°¤Þ¤ÇÄ¹¤»¤ê¤Õ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó»£±Æ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë²¹¤«¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
