XG、ワールドツアーの展示会の開催決定 第1弾は原宿ラフォーレミュージアムで
HIPHOP／R&Bガールズグループ・XGが、ワールドツアーの展示会『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION』を開催することを発表した。ツアー中に撮影された写真やステージ衣装、映像コンテンツの展示に加え、限定グッズの販売も行われる。
【動画】話題の「スーパーマヤタイム」も収められた「IS THIS LOVE」ライブ映像
第1弾として、『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION Landing at TOKYO』が9月1日から7日まで東京・原宿のラフォーレミュージアムで開催される。今後、他の地域でも順次開催される予定だ。
イベントの詳細はグループの公式サイトで確認できる。ファンクラブ会員を対象としたチケット先行抽選受付は8月9日午後3時からスタートする。
■『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION Landing at TOKYO』概要
開催日程：9月1日(月)〜9月7日(日)
会場：東京・原宿ラフォーレミュージアム
入場券：2500円
入場開始時間枠：
9月1日(月)
16:00〜／16:30〜／17:00〜／17:30〜／18:00〜／18:30〜／19:00〜
9月2日(火)〜9月7日(日)
11:00〜／11:30〜／12:00〜／12:30〜／13:00〜／13:30〜／14:00〜／14:30〜／15:00〜／15:30〜／16:00〜／16:30〜／17:00〜／17:30〜／18:00〜／18:30〜／19:00〜
