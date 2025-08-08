金沢競馬場で厩舎浸水、競走馬が一時避難 各地で被害
金沢市内では避難所の周辺以外にも想定外の場所が浸水しました。金沢競馬場では競走馬の厩舎が水につかり、ウマの一時避難が始まったほか、渇水から一転して田んぼが冠水した農家は目まぐるしく変わる天候に困惑しています。
金沢競馬場では、一帯が浸水の被害を受け、8日も完全に水が引かない状況が続きました。
およそ600頭の競走馬が水に浸かったまま一夜を過ごし、8日午前10時ごろからようやく輸送用のトラックに運び込まれ、一時避難が始まりました。
心配なのは厩舎の衛生状態です。
調騎会・加藤和義会長「まだ足元が半分近く浸かっている状況。ウマがずっと不安な表情をしている。輸送先で健康チェックしてもらって、健康だということを連絡もらえれば安心する」
ウマは北海道や滋賀県、県内では小松市の放牧場などに運ばれますが、8日は100頭から200頭ほどの避難にとどまりました。農家「水が引いてホッとした」
記者リポート「一夜明けた大浦町の水田に来ています。きのうはこのあたり一面水に浸かっていましたが、きょうは普段の水量に戻っています」
冠水などの被害が大きかった金沢市大浦町。
主力品種の「こしひかり」の他、「ゆめみずほ」を栽培するこの地区では、8日朝の時点で水が引き、一安心する農家の姿が見られました。
兼業農家・表成宏さん「ホッとしましたよ。とりあえず。まだこれからだが、結構ごみが田んぼに入ってるので、それを出したりするのが大変というのはあるけど、これだけで済んでよかった」
収穫に向けての影響を尋ねると。
兼業農家・表成宏さん「泥水じゃなかったので、何事もなかった風景なので、みんなでよかったかなという話はしている。今のところ何も被害ないんじゃないかな」同じ地区の住宅では浸水する被害
しかし、大浦町では他にも多くの被害が。
床下浸水した家の住民「排気口から水が入って、洗面所と廊下に床を上げるのがある。そこを開けたら水が溜まっていた。まぁね…こんなひどいの50年ここにいるけど初めて」
こちらの自転車販売店では、床上まで浸水の被害を受けました。
宮本和さん「自転車はそんなひどくなかった。タイヤがちょっと浸かったくらい。トイレが下水が逆流してきてて流せなかった。シャワーとかも水が使えなかった」
こうした中、羽咋市内では「千里浜沖で竜巻を目撃した」との情報が市役所に入るなどし、気象台は8日午前、一時、竜巻注意情報を発表しました。
県内は前線の北上により、11日の月曜日から再び警報級の大雨となる可能性があります。
3連休やお盆休みとも重なりますので、最新の気象情報などを確認するようにしてください。