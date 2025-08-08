零（THE RAMPAGE川村壱馬）2ndデジタルシングル「My Precious One」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

零（THE RAMPAGEのボーカル川村壱馬のソロ活動の際のアーティスト表記）が、2作目となるデジタルシングル「My Precious One」を、8月22日に各種音楽配信サービスにてリリースすることが決定した。

■“大切な人を想い浮かべながらビートの波に浸ってほしい”（零）

「My Precious One」は、夏の夜を優しく包み込むような洗練されたヒップホップチューン。夜のドライブ、気の合う仲間とのナイトセッション、リラックスしたひととき――どんな空間にもすっと溶け込む、クールでスムースなビートが特徴で、聴く人の心と体を自然に揺らす仕上がりとなっている。

また、“大切な人を想い浮かべながらビートの波に浸ってほしい”という零自身のメッセージも込められており、これまでの鋭さとは異なる、柔らかく感情的な一面を感じさせるあらたな魅力が詰まった楽曲となっている。

本作は、零が初めてトラック制作まで手掛けた完全セルフプロデュース作品。メロディ、リリック、ビートのすべてに自身の感性を反映させることで、アーティストとしての進化を強く印象づけている。

さらに、デビュー作「Delete」でもタッグを組んだアーティスト／トラックメーカーのJUGEMが本作にも参加。スタジオでのセッションを通して作り上げられた音の深みと質感は必聴だ。

Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Musicでは、事前登録がスタート。こちらもぜひチェックしよう。

リリース情報

2025.08.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「My Precious One」

川村壱馬 / 零 OFFICIAL SNS

X

https://x.com/sncrmpg_kk

Instagram

https://www.instagram.com/rmpg_kazuma_kawamura

THE RAMPAGE OFFICIAL SITE

https://therampage-ldh.jp