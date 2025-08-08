実写『笑ゥせぇるすまん』、サプライズゲスト＆場面写真解禁 個性派ぞろい集結【出演者情報あり】
お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次が主人公の喪黒福造（もぐろふくぞう）役を務めるテレ東の実写ドラマ『笑ゥせぇるすまん』（Prime Videoで独占配信中）が、でんでん、笹野高史、丸山礼、関口メンディーをはじめ、サプライズ出演したゲスト情報を公開した。
【場面カット】喪黒福造のそっくりさん!?サプライズ出演した関口メンディー
原作は、藤子不二雄Aさんによる不朽の名作漫画。黒いスーツで全身を包んだ謎のセールスマン・喪黒が、悩める現代人の“ココロのスキマ”を埋めていくというオムニバス形式の物語。アイコニックな喪黒のビジュアルと特徴的な笑い声のどこか悪魔的な魅力に加え、人の欲望・願望をかなえながらも、喪黒との約束や忠告を聞き入れなかった相手がその代償を背負わなければならないというブラックユーモアたっぷりな展開が、老若男女問わず人気を集めた。脚本を宮藤官九郎、マギー、細川徹、岩崎う大（かもめんたる）が担当し、原作を現在にアップデートした話と、完全オリジナルの話の多種多様な全12話を放送している。
#3「ソックリさん」では丸山と関口、#12「サブスクおじいちゃん」にはでんでん、笹野がサプライズで出演した。このほか、瀬戸さおり、當間ローズ、崎山つばさ、若月佑美、廣瀬智紀、林祐衣、たかみち店長、カルマ、大水洋介、三浦りょう太（※りょう＝けものへんに寮のうかんむりなし）、野間口徹、皆川猿時、小沢真珠、本多力、平野綾、木崎ゆりあ（※崎＝たつさき）、橋本マナミなど幅広いジャンルで活躍される個性的な出演者も集結。さらに、漫画やアニメでおなじみのBAR魔の巣のマスターをベテラン俳優・五頭岳夫が演じている。
■『笑ゥせぇるすまん』各話出演者情報
#1「たのもしい顔」山本耕史
松澤一之、瀬戸さおり、大河内浩
#2「シーソーゲーム」斉藤由貴、千葉雄大
前野朋哉、當間ローズ
#3「ソックリさん」本郷奏多、あの
五頭岳夫、崎山つばさ、足立英、篠原悠伸、丸山礼、関口メンディー
#4「決断ステッキ」黒島結菜
五頭岳夫、中井千聖、若月佑美、廣瀬智紀
#5「夢の一発屋」石田重廣、保科有里
橋幸夫、平浩二、畑美紗起、林祐衣、運上弘菜、まなこ、たかみち店長
#6「デトックスヒロイン」井桁弘恵
五頭岳夫、カルマ、かもめんたる、吉田ウーロン太
#7「地下アイドル」高嶋政伸（※高＝はしごだか）、OCHA NORMA
五頭岳夫、大水洋介(ラバーガール)
#8「借りパクの泉」中川大志
三浦りょう太、丈太郎、朴聖賢、西堀文、速瀬愛
#9「イン主婦エンサー」仲間由紀恵
野間口徹
#10「海馬ガム」國村隼
皆川猿時、小沢真珠、マギー、池田良、稲川実代子
#11「ホワイト上司」勝地涼
本多力、長谷川朝晴、平野綾、森下紫温、木崎ゆりあ、伊藤雨音
#12「サブスクおじいちゃん」濱田岳、小日向文世
五頭岳夫、橋本マナミ、でんでん、笹野高史
【場面カット】喪黒福造のそっくりさん!?サプライズ出演した関口メンディー
原作は、藤子不二雄Aさんによる不朽の名作漫画。黒いスーツで全身を包んだ謎のセールスマン・喪黒が、悩める現代人の“ココロのスキマ”を埋めていくというオムニバス形式の物語。アイコニックな喪黒のビジュアルと特徴的な笑い声のどこか悪魔的な魅力に加え、人の欲望・願望をかなえながらも、喪黒との約束や忠告を聞き入れなかった相手がその代償を背負わなければならないというブラックユーモアたっぷりな展開が、老若男女問わず人気を集めた。脚本を宮藤官九郎、マギー、細川徹、岩崎う大（かもめんたる）が担当し、原作を現在にアップデートした話と、完全オリジナルの話の多種多様な全12話を放送している。
■『笑ゥせぇるすまん』各話出演者情報
#1「たのもしい顔」山本耕史
松澤一之、瀬戸さおり、大河内浩
#2「シーソーゲーム」斉藤由貴、千葉雄大
前野朋哉、當間ローズ
#3「ソックリさん」本郷奏多、あの
五頭岳夫、崎山つばさ、足立英、篠原悠伸、丸山礼、関口メンディー
#4「決断ステッキ」黒島結菜
五頭岳夫、中井千聖、若月佑美、廣瀬智紀
#5「夢の一発屋」石田重廣、保科有里
橋幸夫、平浩二、畑美紗起、林祐衣、運上弘菜、まなこ、たかみち店長
#6「デトックスヒロイン」井桁弘恵
五頭岳夫、カルマ、かもめんたる、吉田ウーロン太
#7「地下アイドル」高嶋政伸（※高＝はしごだか）、OCHA NORMA
五頭岳夫、大水洋介(ラバーガール)
#8「借りパクの泉」中川大志
三浦りょう太、丈太郎、朴聖賢、西堀文、速瀬愛
#9「イン主婦エンサー」仲間由紀恵
野間口徹
#10「海馬ガム」國村隼
皆川猿時、小沢真珠、マギー、池田良、稲川実代子
#11「ホワイト上司」勝地涼
本多力、長谷川朝晴、平野綾、森下紫温、木崎ゆりあ、伊藤雨音
#12「サブスクおじいちゃん」濱田岳、小日向文世
五頭岳夫、橋本マナミ、でんでん、笹野高史