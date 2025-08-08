日経225先物：8日19時＝130円高、4万1950円
8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比130円高の4万1950円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては129.52円高。出来高は2006枚となっている。
TOPIX先物期近は3034.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.29ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 41950 +130 2006
日経225mini 41955 +135 31057
TOPIX先物 3034.5 +8 2408
JPX日経400先物 27320 +85 199
グロース指数先物 783 -2 158
東証REIT指数先物 売買不成立
