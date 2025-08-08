　8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比130円高の4万1950円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては129.52円高。出来高は2006枚となっている。

　TOPIX先物期近は3034.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.29ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 41950　　　　　+130　　　　2006
日経225mini 　　　　　　 41955　　　　　+135　　　 31057
TOPIX先物 　　　　　　　3034.5　　　　　　+8　　　　2408
JPX日経400先物　　　　　 27320　　　　　 +85　　　　 199
グロース指数先物　　　　　 783　　　　　　-2　　　　 158
東証REIT指数先物　　売買不成立

