「本物きた！」浜田雅功、プロ野球のレジェンド登場に大爆笑 20年前、始球式の破天荒エピソード明かす
9日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）では、ダウンタウンの浜田雅功とプロ野球・元阪神タイガースの関本賢太郎と能見篤史が阪神ファンの聖地を巡る。そこでプロ野球のレジェントが登場し、浜田たちを驚かせる。
【動画】「出たぁ」「本物きた！」浜田雅功も大爆笑！プロ野球のレジェンドが登場
浜田が、毎回替わる相方と上下関係を捨て、五分五分の立場でロケを行うロケ番組。今回の相方は、元阪神タイガースの2人。1人は阪神一筋でプレーし、19年間の現役生活で2度のリーグ優勝を経験。その勝負強さから“代打の神様”と称された関本。もう1人は2005年に阪神に入団し、最多奪三振のタイトルを獲得するなど「世界一美しい」と称されたワインドアップを武器に活躍した能見。
そんな関本と能見が『ごぶごぶ』に初出演。「阪神タイガース大応援SP」と題し、阪神ファンがよく訪れる「聖地」を巡る。さらに、ロケスポットごとに阪神を支えたレジェンドに関するクイズを出題し、正解した数だけ関本と能見のサインボールを視聴者にプレゼントする特別企画を実施する。
3人が訪れたのは、試合後にファンが集うスポーツバー「G.LOVE」。ここは“世界の盗塁王 福本豊”がプロデュースするバーで、店内にはレジェンドのバットやユニフォームなど貴重なアイテムがずらりと並ぶ。ここでは「世界の盗塁王・福本豊クイズ」が出題される。
すると、そこに福本本人が登場し、「本物きた！」と3人は驚きながらも大盛り上がり。クイズはレジェンド福本が打ち立てた数々の日本記録に関するクイズで、関本と能見は「そりぁ分かるわな！」と福本からプレッシャーをかけられる。はたして本人の前で正解できるのか。
さらに、福本が持つ日本記録の裏エピソードや、浜田が20年以上前に阪神vs巨人戦の始球式を務めた時の破天荒エピソードなどが明かされる。
