ダレノガレ明美、納車された新たな“愛車”の全ぼう公開 新車価格90万円超の人気車をカスタム「塗装かけてオールマットに」
モデル・タレントのダレノガレ明美（35）が8日、自身のXを更新。先日、購入・納車を報告していた新たな“愛車”の全貌を公開した。
【写真】かっこよすぎる…ダレノガレ明美が新たにお迎えした“愛車”の全ぼう
ダレノガレは、マットブラックが印象的な“愛車”の写真とともに「HONDA REBEL 500納車」と書き出し、「CB1300はパワーがすごいので高速に乗る時に。REBEL 500は一般道で走るように」と、3月末に納車を報告していたホンダの大型バイク『CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition』との使い分けを宣言。また、「REBEL 500はツヤ感が嫌だったので塗装かけてオールマットにしました！」とカスタムを報告。「カッコイイぜ」と結んだ。
ダレノガレは6月に、全身ブラックのコーデで、ブラックのアメリカンタイプのバイクにまたがる写真を投稿。「HONDA」「めちゃくちゃ乗りやすい 足つきもよし、軽い！」と紹介し、「お迎えしようかなー」と新たな愛車を検討していることを明かし、7月31日に「今日、新しいバイク納車」「塗装したから時間かかったー 2台目〜」と報告していた。
なお、ダレノガレが“愛車”として迎えたバイクは、ホンダ『REBEL 500』で新車のメーカー希望小売価格は、92万4000円からとなっている。
【写真】かっこよすぎる…ダレノガレ明美が新たにお迎えした“愛車”の全ぼう
ダレノガレは、マットブラックが印象的な“愛車”の写真とともに「HONDA REBEL 500納車」と書き出し、「CB1300はパワーがすごいので高速に乗る時に。REBEL 500は一般道で走るように」と、3月末に納車を報告していたホンダの大型バイク『CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition』との使い分けを宣言。また、「REBEL 500はツヤ感が嫌だったので塗装かけてオールマットにしました！」とカスタムを報告。「カッコイイぜ」と結んだ。
なお、ダレノガレが“愛車”として迎えたバイクは、ホンダ『REBEL 500』で新車のメーカー希望小売価格は、92万4000円からとなっている。