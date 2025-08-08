ダレノガレ明美 （C）ORICON NewS inc.

　モデル・タレントのダレノガレ明美（35）が8日、自身のXを更新。先日、購入・納車を報告していた新たな“愛車”の全貌を公開した。

【写真】かっこよすぎる…ダレノガレ明美が新たにお迎えした“愛車”の全ぼう

　ダレノガレは、マットブラックが印象的な“愛車”の写真とともに「HONDA REBEL 500納車」と書き出し、「CB1300はパワーがすごいので高速に乗る時に。REBEL 500は一般道で走るように」と、3月末に納車を報告していたホンダの大型バイク『CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition』との使い分けを宣言。また、「REBEL 500はツヤ感が嫌だったので塗装かけてオールマットにしました！」とカスタムを報告。「カッコイイぜ」と結んだ。

　ダレノガレは6月に、全身ブラックのコーデで、ブラックのアメリカンタイプのバイクにまたがる写真を投稿。「HONDA」「めちゃくちゃ乗りやすい　足つきもよし、軽い！」と紹介し、「お迎えしようかなー」と新たな愛車を検討していることを明かし、7月31日に「今日、新しいバイク納車」「塗装したから時間かかったー　2台目〜」と報告していた。

　なお、ダレノガレが“愛車”として迎えたバイクは、ホンダ『REBEL 500』で新車のメーカー希望小売価格は、92万4000円からとなっている。