俳優マシュー・マコノヒー（５５）が、映画『タイタニック』のオーディションでジェームズ・キャメロン監督の指示を拒否し、ジャック・ドーソン役を逃していたことが明らかになった。プロデューサーのジョン・ランドーの死後に出版された回顧録『Ｔｈｅ Ｂｉｇｇｅｒ Ｐｉｃｔｕｒｅ』によると、テキサス訛りと気さくな魅力で知られるマコノヒーは、１９９７年の大ヒット映画『タイタニック』の初期キャスティングセッションにケイト・ウィンスレットとともに参加。しかし、結果は芳しくなかったという。



【写真】タイタニックでヒロインを演じたケイト・ウィンスレットと主演のレオナルド・ディカプリオ

ジャーナリストのマシュー・ベローニが自身のニュースレターで紹介した抜粋によれば、マコノヒーの最初の読み合わせの後、キャメロン監督は南部訛りを使わずにもう一度演じるよう指示。しかし、マコノヒーは「なかなかよかったです。ありがとうございました」と言ってそれを拒否し、二度目のテイクを行わないままオーディションを終えたという。



最終的にジャック役を演じることになったのはレオナルド・ディカプリオ。ジャックはウィスコンシン州チペワフォールズ出身の労働者階級の孤児という設定で、タイタニック号でアメリカへ戻る旅に出る。



１９９７年１２月に公開された『タイタニック』は、興行的にも批評的にも史上最も成功した映画の一つとなり、アカデミー賞では１４部門にノミネート、作品賞・監督賞・主題歌賞・撮影賞など１１部門で受賞した。また、当時２２歳のディカプリオと２１歳のウィンスレットを一躍国際的スターへと押し上げた。



マコノヒーは惜しくもその機会を逃したものの、『ダラス・バイヤーズクラブ』『インターステラー』『ＴＲＵＥ ＤＥＴＥＣＴＩＶＥ／トゥルー・ディテクティブ』などでハリウッドで大成功を収め、２０１４年にはアカデミー賞主演男優賞を受賞している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）