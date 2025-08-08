アンミカ、ショーパンから美脚スラリ ワントーンコーデに反響「眩しい」「脚が長すぎる」
【モデルプレス＝2025/08/08】モデルでタレントのアンミカが8日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
【写真】アンミカ、圧巻美脚際立つショーパン姿
アンミカは「私服 ワントーンの大好きなラベンダーカラーが着たくて」とつづり、トップス、パンツ、バッグをワントーンに合わせた私服姿を公開。ショートパンツからはスラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿にファンから「紫がお似合い」「ワントーンコーデ、とってもオシャレ」「眼福です」「いつ見ても美脚すぎて眩しい」「脚が長すぎる」「センスが素敵」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
