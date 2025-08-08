ウニによって外壁に穴が開いて浸水したため6月から休館していた土佐清水市の足摺海底館が、補修作業を終えて8月8日から営業を再開しました。



足摺海底館では2025年6月、海面から7メートル下にある海中展望室の床が4センチほど浸水しているのが発見され、一時休館していました。

7月下旬に行われた調査の結果、穴をあけていたのはウニだということが判明。ウニが外壁に付着した海藻をかじって浸食し、長い期間をかけて漏水の原因となる穴が開いたと推測されています。





■高知県開発公社 二宮眞弓代表「本当にウニ？という感じでした。あの小さなウニがこの強固な浸食するということはとても驚きだった」海底館ではその後、専門の業者に依頼したところ水漏れはないものの、ウニによってできた穴が新たに数十か所見つかったということで、漏水した場所の処置に加えて全ての穴の補修を完了したということです。海中展望室全体の安全性の調査も実施して、8日から営業を再開。海が荒れたあいにくのコンディションとなりましたが、県内外から家族連れなどが訪れ、思い思いに夏休みのひと時を過ごしていました。■訪れた人「見えないって言われていたけどいっぱい見えた。この波の中魚たちがどうなっているのかが良く見えてすごく楽しい」1972年の開館から50年あまり、海水が入り込んだのは初めてだということですが、海底館を運営する県観光開発公社は「これからも地域のシンボルとして守り続けながら、安心して訪れてもらえるよう取り組んでいきたい」としています。