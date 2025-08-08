パドレス先発陣が抱える不安要素を米メディアが指摘　ダルビッシュの状態などPOへ多くの懸念「足枷となりかねない重大な問題」

ダルビッシュの状態はパドレスの浮沈に大きく関わってきそうだ(C)Getty Images

パドレスのダルビッシュ有は現地時間8月5日、ダイヤモンドバックス戦に先発、4回3失点の内容だった。前回登板に続いての白星とはならなかったが、チームは乱打戦を制し10-5で勝利している。

後半戦に入り本格的にダルビッシュが復帰したパドレスは、現在も地区2位につけ、プレーオフ圏内をキープ。トレード期限までに補強も行うなどシーズン終盤へ向けての体制も整いつつある一方で、米国内では投手陣の不安要素について論じる声も聞こえてきている。

「パドレスはMLBのトレード期限で大きな注目を集めたが、それでもなお、チームの足かせとなりかねない重大な問題をひとつ抱え続けている」

そう訴えているのは米メディア『CLUTCHPOINTS』だ。チームの現状の中で、先発陣が大きな不安要素であると主張している。同メディアは、現在の先発陣に対し、「ポストシーズンを勝ち抜くには、実績ある先発陣ではあるが不安定さがつきまとう」と評しながら、ダルビッシュ、ディラン・シーズ、トレード期限までにアスレチックスから獲得したJ・P・シアーズの名前を挙げ、「彼らはプレーオフ開始前に調子を取り戻せるのか」などと論じている。