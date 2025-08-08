「どうなってるの!?」RIIZE・ショウタロウ、日本で見せた“CG級スタイル”に反響【PHOTO】

RIIZEのショウタロウが、日本で非現実的なスタイルを披露した。

【写真】ショウタロウ、故郷・座間に出没

ショウタロウは最近、RIIZEの公式インスタグラムを更新し、「taro's tabelog」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真では、白のタンクトップにゆったりとしたデニムパンツ、パーカーを羽織ったストリートカジュアルな装いのショウタロウの姿が収められている。まるでCGのような非現実的なスタイルが目を引く。

さらに、別の写真では広島焼きを味わうショットも公開され、日本でのひとときを楽しんでいる様子が見る者の心をくすぐった。

この投稿を見たファンからは、「全てがかっこいい」「スタイルどうなってるの!?」「これはやばい、好きすぎて眠れない」「彼氏かな、、？」など、ショウタロウの魅力に圧倒されたコメントが多数寄せられている。

（写真＝RIIZE公式Instagram）

なお、ショウタロウが所属するRIIZEは、8月9日・10日に東京ドームで開催される「SMTOWN LIVE 2025」に出演予定だ。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。