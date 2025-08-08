タレントの山田邦子（65）が7日配信のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演し、石破茂首相による戦後80年を受けた見解表明についてコメントした。

石破首相は4日の衆院予算委員会で「風化を避け、戦争を二度と起こさないための発出は必要だと思っている」と述べ、自身の見解表明に前向きな姿勢。今月15日の終戦の日には示さない方向だが、別の機会に発信する可能性は残っている。

番組には、先月の参院選で落選した自民党の“ヒゲの隊長”こと佐藤正久前参院議員が“談話を出すべきではない”という立場から出演。“村山談話、安倍談話で政府の立場表明は済んでいる”などの理由を挙げ、「石破さんは優柔不断でプレッシャーに弱くて面倒くさいものから逃げる。今回も去年総理に就任した時から準備すればいいのに今年の年明けから“やりたいな”と始めた。でも出すと党内から反発が来るかもしれない、参院選に影響が出るかもしれないとフラフラしているうちに有識者を交えた会議を開かずにここまで来てしまった。有識者を踏まえた政府としてのものは8月15日にはもう間に合わない」と語った。

佐藤氏は、首相からは「80年談話ではこういうものを出したい」ということが伝わってこないとも。これを聞いていた山田は「さっきからずっと総理大臣のことを言い過ぎじゃない？この番組」とピシャリ。そして「石破さんは、この80年という節目の時の総理大臣は絶対にこういうのは考えていらっしゃったと思うし、出したいと思うよ。防衛大臣もなさってるから考えもあって」と首相の胸中を推測していた。