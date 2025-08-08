「ポカリスエットカップ」（８日、宮島）

最終日を迎えた宮島ボートは優勝戦で波乱。予選１位、準優１着で優勝戦１号艇を勝ち取った渋谷明憲（３９）＝大阪・Ａ２＝がコンマ１２のトップＳで逃げ切り、２着は２号艇の藤山雅弘（大阪）、３着には５号艇の赤坂俊輔（長崎）が続き、６号艇の佃来紀（大阪）が４着でゴール。３コースから全速差しを狙った小池修平（大阪）はものすごいスピードでターンマークに激突してしまい転覆。後続の黒井達矢（埼玉）は巻き込まれる形で転覆し、小池は妨害失格に終わった。

最終日の宮島は６Ｒで風速１０メートル超の強風が吹き荒れ、一時は横殴りの雨も降る場面もあったが、天候はすぐに回復。８Ｒ以降は風速４メートル前後に収まったが、安定板を装着してレースが争われた。優勝戦では晴れ間が広がり、穏やかなコースコンディションとなったが、レースは大荒れ。小池は担架で医務室に直行。通常はレスキューボートに乗って行われる優勝者の水上パレードも急きょ中止となった。

関係者が負傷者の対応に追われる中、水上パレードの中止を聞かされていなかった渋谷は、陸の上であっちへ走り、こっちへ走りで状況を確認。医務室で後輩の小池に声をかけ、写真撮影と取材に応じた。渋谷は「安定板が付いてちょっと重かった。ターンマークに小池が当たっていなかったら僕は差されていた。逃げられて良かった」と複雑な表情。「次のオール大阪も強い人ばかり。この優勝を弾みに、また頑張ります」と大人の対応で締めくくった。

６節連続優出中で今年Ｖ５。初のダービー出場を決めている小池は、頸椎（けいつい）捻挫と診断。自力でシャワーを浴びられる状態で関係者は安堵（あんど）の表情。初めて自身の誕生日にレースに臨んだ黒井は転覆だったが、ケガはない様子だ。機力差がなかったため得点争いは大混戦となった今節。最後まで事故なく、失敗せずに戦い抜いた渋谷の堂々たる勝利と言える。