今回の大雨が「恵みの雨」となったのが、熊本の農産物です。熊本県によりますと、これまでにコメや果物などに少雨・高温による被害や、生育の遅れなどの報告はないということです。作物にとっては「恵みの雨」だと胸をなでおろしています。



そして、こちらにも恵みの雨となりました。熊本県が管理する6つのダムの貯水率が上がってきています。



午後4時現在の貯水率は、80％前半～100％近い場所もあります。特に雨量が多かった宇城市の石打ダムなど県の南部を中心に、ここ数日で上がってきています。

▽市房ダム（水上村）88.8％

▽氷川ダム（八代市）97.5％

▽亀川ダム（天草市）91.4％

▽石打ダム（宇城市）83.8％

▽上津浦ダム（天草市）97.6％

▽路木ダム（天草市）99.5％

一方で、過去にないほどの水不足に悩んでいるダムもあります。県北の菊池市にある竜門ダムです。菊池川の上流域の7月の降水量は89ミリと平年のわずか16％だったため、8日午後4時現在のダムの貯水率は57.4％に低下しています。（平年は約95％）





■菊池川河川事務所・上水樽昌幸所長

「過去にないくらい厳しい状況です。社会への影響を可能な限り低減したいと考えています」



8日はダムを管理する国の菊池川河川事務所や、熊本県と福岡県、農業関係者などが参加する会議が開かれました。渇水への対策として、上水道や工業用水、農業用水で20％から30％の節水を行うことを確認しました。今後、雨の量が増えてダムの貯水率が70％になった場合に、節水などを解除する方針です。