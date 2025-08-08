¡È¤¤¤¯¤¾¡ªÁ¯·ì¡ª¡É¡Ö¥¥ë¥é¥¥ë¡×¤è¤ê¡ÖÅ»Î®»Ò¡×¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë¥Ýー¥º¤Ç1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª
¡ÚÅ»Î®»Ò ÊÑ¿ÈVer.¡Û ¼õÃí´ü´Ö¡§8·î8Æü～9·î17Æü 2026Ç¯8·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§14,900±ß
(C)TRIGGER¡¦ÃæÅç¤«¤º¤/¥¥ë¥é¥¥ëÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢ー¥Ä¾å³¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÅ»Î®»Ò ÊÑ¿ÈVer.¡×¤ò2026Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼õÃí´ü´Ö¤Ï9·î17Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï14,900±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥ë¥é¥¥ë¡×¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖÅ»Î®»Ò¡×¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë¥Ýー¥º¤Ç1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÑÛ¤È¤·¤¿¥Ýー¥º¡¢¶õ¤ËÉñ¤¦È±¤ÎÌÓ¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿´ãº¹¤·¡¢¤É¤ì¤âÎ®»Ò¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤é¤·¤¤¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÂ¤·Á¤·¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÎÃæ¤ËÁ¡ºÙ¤µ¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂæºÂ¤Ï¸¶ºî¤ÎºîÉ÷¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¡¢ÊÒÂÀÅá¥Ð¥µ¥ß¤ÇºÕ¤±¤¿´¤ãª¤ËºîÉÊ¥í¥´¤òÆþ¤ì¤¿ÀìÍÑÂæºÂ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ»Î®»Ò ÊÑ¿ÈVer.¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó230mm
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÉô»ÅÍÍÅù°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£