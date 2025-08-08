いよいよ8月9日から始まる高知の真夏の祭典よさこい祭り。舞台となる競演場や演舞場では、リハーサルや設営作業などが進んでいます。



JR高知駅前競演場となるJR高知駅南口のこうち旅広場・有料駐車場では、蒸し暑い中ステージや会場の設営が進んでいました。

これまでの演舞場から、今回から競演場として新たにスタートする会場には、幅25.2m、奥行き12.6mと、約100人が踊れるステージがお目見えしました。





■井上アナウンサー「観客席は、桟敷席、立ち見ベンチシートが並びます」賞の審査が加わったことなどから、高知駅前競演場を運営する高知商工会議所青年部では、円滑に運営できるよう演舞のスタイルを回遊からステージ踊りに変更しました。一方、前夜祭の舞台となる東洋電化中央公園競演場では、強い日差しが照り付けるなか前夜祭に出場するチームのリハーサルが行われました。ステージには2024年の受賞チームが登場し、踊り子たちが立ち位置や音楽と踊りのタイミングを最終確認していました。中央公園のステージは、大型のモニターや照明が設置され、踊り子たちを華やかに演出します。第72回よさこい祭りは、9日の前夜祭で開幕し、12日の後夜祭までの4日間高知の夏を彩ります。