夏に行きたい「長野県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位は「美ヶ原高原美術館周辺ルート」、圧倒的1位は？
All About ニュース編集部では、2025年7月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「中部地方の夏に行きたい絶景ドライブスポット」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、夏に行きたい「長野県の絶景ドライブスポット」ランキングをご紹介します。
「美ヶ原スカイライン」では、曲がりくねったワインディングロードの先に、北アルプスの山並みを望む壮大な景観が広がります。
回答者からは、「昔行ったことがあるのだがまたあの美しい景色が見たい」（40代女性／群馬県）、「幻想的な美術的な景色を眺めながら走行で出来て、大人なドライブを楽しむことが出来る為です」（30代男性／岐阜県）、夜景がきれいなので気になっています（20代女性／岡山県）、「美ヶ原高原美術館周辺ルートは、大パノラマが広がる美しい高原があってとても癒されそうです。美術館は展望から景色がみられたり、野外と室内も両方色々な芸術作品がみれて楽しそうです」（40代女性／埼玉県）などの声がありました。
アルプスの山々を望む絶景が楽しめるほか、「美ヶ原高原美術館」の入り口で日本一高い場所にある道の駅「道の駅 美ヶ原高原」や、ボートやカヌー体験ができる「白樺湖」、ホテルや温泉旅館など宿泊施設が集積している「蓼科山」周辺の高原リゾートなど、観光スポットが点在しています。
回答者からは、「国定公園の高原地帯を走る山岳道路で、天空の絶景は類をみないほど感動的です」（60代男性／兵庫県）、「高原を縫うように続く道で、カーブの先に広がる風景がどこも絵になります。夏は緑がとても鮮やかで、空とのコントラストが美しいです。標高が高いので気温も涼しく、ドライブ中に窓を開けると爽やかな風が気持ちよく感じられます」（30代女性／愛知県）、「昔バスで行った あの景色はもう一度体感したい」（50代女性／埼玉県）、「ここを走り抜ける車のCMを過去に見てから気になっている場所です」（30代女性／岐阜県）などのコメントが寄せられました。
