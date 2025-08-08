Ä«¥É¥é¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ä28ºÐ½÷Í¥¡ÖÇ÷ÎÏ¥¹¥´¤¤¡×¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹²á¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë♡¡×
¡¡2020Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿28ºÐ½÷Í¥¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè120²ó¥µ¥Þ¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¡¼¥È ¡Á¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ª¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡õ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Á¡×¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÆîËþÍ¤»Ò¡£
¡¡¡ÖÂç¿®Íê¤Î¥·¥å¥¬¡¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤ï¤»¤ÆÄº¤¡¢»Ø´ø¼Ô¤Î»°¥Ä¶¶¤µ¤ó¡¢Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î³§ÍÍ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éÁÕ¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê·à¾ì¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È»þ¤Ç¤·¤¿¡ªÁÇÅ¨¤Ê²Æ¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤Þ¤Ç³«¤¤¤¿¿¼¹È¤Î¥Þ¡¼¥á¡¼¥É¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë♡¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æ´ãÊ¡¡×¡Ö¤ª¾î¤Þ¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¡×¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤ë¾®Æî¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í︎¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È♡¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹²á¤®¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¥¹¥´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Æî¤Ï2015Ç¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤Ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½éÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£20Ç¯¤ËÅìµþ²»³ÚÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¿Ê½Ð¡£Æ±Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£