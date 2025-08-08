第107回全国高校野球選手権大会で、6年ぶり6度目の出場となる佐賀北は、9日の1回戦で青藍泰斗（栃木）と対戦する。試合前日の8日は、兵庫県西宮市の球場で最終調整した。

練習では守備を特に念入りにチェック。シートノックや内野の連係プレーに目を光らせた本村祥次監督は「（青藍泰斗は）機動力を使ってくるチーム。守備でバタバタしないように、佐賀大会と同じように落ち着いてやってほしい」と語った。

佐賀大会は全5試合をほぼ一人で投げ抜いたエースの稲富理人投手（3年）は、7日に打者を立たせて40球の投球練習を行っており、この日はノースロー調整。連係プレーでは「（甲子園を想定し）目線を低くすることを意識した」と話した。

稲富は170センチ、62キロと小柄ながら、佐賀大会で41回を投げてわずか3失点。本村監督も「調子が上がってきている」と太鼓判を押す。

全国制覇を果たした2007年夏は「がばい旋風」を巻き起こした。その再現も見据える右腕は「全国レベルのチームは一つの投げミスで打たれてしまう。一球に後悔しないように、ゼロで抑えていきたい」と意気込んだ。（浜口妙華）