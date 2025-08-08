山形の味覚と伝統文化を最新技術を使って発信します。

【写真を見る】おみやげ購入で"やまがた舞子" のデジタルカードGET！最新デジタル技術を使い伝統文化の魅力を発信（山形）

きょう、寒河江市の道の駅で、やまがた舞子のデジタルカード特典がついた土産品の販売が始まりました。

寒河江市の道の駅で限定発売が始まった土産物。添えられた二次元コードを読み取り手に入れることができるのがやまがた舞子のデジタルカードです。

近年、地域の伝統文化や物産の発信には体験や記憶、共感といったものが求められています。

今回の取り組みでは山形の特産品「さくらんぼ」をテーマにした土産品に「やまがた舞子」がもつ伝統文化を加えることで、手にした人が食と文化を共に感じることができるようになっています。

■特別映像にシークレットカードも！？

デジタルカードは１１種類があり、手に入れるとやまがた舞子が参加するイベントの告知や、特別映像などが配信されます。

また、手に入れた人同士で交換する機能などがあることから収集など体験の機会が作られ、土産品をきっかけに観光や文化の発信のきっかけとしても期待がかかります。

やまがた舞子 ゆめ花 さん「使用している写真は今回初出しの写真なので、シークレットカードもあるんですけど、１０人勢ぞろいで初めて撮影した写真もあるのでそちらも魅力かなと思っています」

商品を購入した人たちは、さっそく２次元コードを読み込んでデジタルカードを手に入れていました。

■GETだぜ！

購入した人「全部集めてみたくなりますね。さくらんぼのたまごにもハマっていますし、このカードを全部集めてみたいというきっかけにもなります」





購入した人「岐阜からです。伝統は残してもらわなきゃいかんしね」

「舞妓さんに初めてお目にかかれてね、とてもいいと思います」





やまがた舞子 まつり さん「ＮＦＴカードというのが今どきな感じで若い方でも手に取りやすいかなと思いますし、今からお盆シーズンにも入るので実家や県外に行く方もお土産としてぜひ買って行ってほしいです」

「やまがた舞子、最高～！」

やまがた舞子のデジタルカード特典つきの「さくらんぼのたまご」は、道の駅寒河江チェリーランドで１万５０００箱販売されます。

食と伝統文化、そして技術を合わせた新たな観光発信に期待がかかります。