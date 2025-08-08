ヘンリー王子が辞任した慈善団体「センテバレ」の内部スキャンダルの調査結果を受け、専門家は事態を解決できなかった王子の姿勢を批判している。英紙サンが７日、報じた。

慈善委員会による「センテバレ」内部の調査結果が５日に発表され「女性蔑視や女性蔑視を含む、広範囲または組織的ないじめや嫌がらせの証拠は見つからなかった」との声明が出された。しかし、現会長のソフィー・チャンダウカ医師は当初の訴えを貫いて「いじめやミソジノワール（黒人女性に対する憎悪、嫌悪、または偏見のこと）はあった」と反論。事態は混迷している。

王室関連の著述家フィル・ダンピア氏は「完全な混乱」だと語り、もしヘンリー王子が芸能界やセレブの世界で印象づけるために多くの時間を費やしていなかったら、事態は違った結果になっていたかもしれないと指摘した。

同氏は「ヘンリーがなぜ彼女（会長）ともっと話し合って、対処できなかったのか理解できません。ヘンリーには、ある種のパターンができあがっています。困難に直面すると、彼は逃げ去るのです。メグジットの場合も、王室離脱の決断の場合も、そして今は、理論的には非常に彼にとって大切な慈善活動の場合もそうです」と批判した。

自らが共同設立した慈善団体のトラブルと辞任についても「かなり子供っぽい反応です。彼はただぶらぶらしているだけです。自分の思い通りにならないから、おもちゃをベビーカーから投げ捨てたようなものです。これが彼とメーガン妃の両方の問題の一部です。彼らは決して自分の責任を認めず、常に他人のせいにしようとするのです」と同氏は手厳しく語った。センテバレをめぐるトラブルは、どんな形で決着を見るのか。