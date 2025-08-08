TWICE¥À¥Ò¥ç¥ó±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¤¢¤Î²Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥½¥Ê¤Ø¡Ù¸ø³«¡ªÂç¿Í¤À¤«¤é¤³¤½µã¤¯¡È½ãÅÙ100¡ó¡É¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
TWICE¥À¥Ò¥ç¥ó¤¬ÂÔË¾¤Î±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡õ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ø¤¢¤Î²Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥½¥Ê¤Ø¡Ù¤¬2025Ç¯8·î8Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤Îº¢¡¢·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ù(2011Ç¯)¤Ï¡¢¸ø³«Åö»þ¡¢ÂæÏÑ±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢⻘½Õ±Ç²è¤Î⾦»úÅã¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â⾼¤¤Ì¾ºî¡£¤½¤ó¤ÊÉáÊ×Åª¤Ê½éÎø¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢2002Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤òÉñÂæ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤Î¥À¥Ò¥ç¥ó¡£Í¥ÅùÀ¸¤Î¾¯½÷¤¬½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿Îø¿´¤Ø¤Î¤È¤Þ¤É¤¤¤È´î¤Ó¤ò¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä¿ð¡¹¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼êÌò¤Ë¤Ï¡Ø½éÎø¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡Ù¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤ê¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¥¸¥Ë¥ç¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢W¼ç±é¤ÇÂ£¤ë¡È½ãÅÙ100¡ó¡É¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¢£ËÜÍ½¹ð¤¬ÉÁ¤¯¡¢°¦¤ª¤·¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¤½éÎø¤Îµ²±
¡Ö·¯¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤¢¤Î²Æ¤ÎÆü¡¹¤ò¡×--À¼Í¥¡¦¿·°æÎÉÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇËë¤ò³«¤±¤ëËÜÍ½¹ð¡£±ÇÁü¤Ï¼ç¿Í¸ø¥¸¥Ì(¥¸¥Ë¥ç¥ó)¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¤¤é¤á¤¯ÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÊÙ¶¯¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÇÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤Õ¤¶¤±¹ç¤¦¥¸¥Ì¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¾Íè¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢Í¥ÅùÀ¸¤Ç¥¯¥é¥¹Ãæ¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡¦¥½¥Ê(¥À¥Ò¥ç¥ó)¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·±ÇÁü¤ÎÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÆÃÊÌ¤Êå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¤Ë¥¸¥Ì¤È¥½¥Ê¤ËµµÎö¤¬¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥½¥Ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¬¥¤¬Í¥ÅùÀ¸¤Ë¥Û¥ì¤Æ°¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥¸¥Ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢À®⻑¤·¤¿¥¸¥Ì¤¬¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¡È¤¢¤Îº¢¡É¤ò¸ì¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¸ß¤¤¤ò¸«¤Ä¤á¹ç¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤¬¶»¤òÄù¤áÉÕ¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢5Ëç¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥Ê¤ÎâÁ¤·¤¤¾Ð´é¤äÃËÍ§¤À¤Á¤È²á¤´¤¹¥¸¥Ì¡¢¥Ð¥¹Ää¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê2¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ÇÐí¤²Ã¸º¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥·¡¼¥ó--¡£¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤â¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿(¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ´¤ì¤¿)ÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£
¢£¥À¥Ò¥ç¥ó¡õ¥¸¥Ë¥ç¥ó¤¬ËÂ¤°¡¢¼çÂê²Î¡ÖYou Are the Apple of My Eye¡×
ËÜºî¤ò¤µ¤é¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËºÌ¤ë¤Î¤¬¡¢¼ç±é¤Î2¿Í¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖYou Are the Apple of My Eye¡×¡£²Î¾§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤â¼«¤é¼ê¤¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·àÃæ¤Î¥½¥Ê¤È¥¸¥Ì¤È¤·¤Æ¤ÎÀÚ¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¡¢ÃúÇ«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ì¶Ê¡£±ÇÁü¤È²»³Ú¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ëÍ¾±¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£ ¡ÖÂç¿Í¤¬¤ß¤ó¤Êµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×--Ã´Åö¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ
¡ÖTWICE¥À¥Ò¥ç¥ó¤Á¤ã¤ó¼ç±é¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯ÎðÁØ¼ã¤á¤Î¥¥é¥¥é±Ç²è¤È»×¤¤¡Ø»ä¤Î±Ç²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¿¨¼ê¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä(¼ÂºÝ»ä¤â´Ñ¤ë¤Þ¤Ç¤½¤¦¤Ç¤·¤¿)¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÀëÅÁÃ´Åö¼Ô¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë´Õ¾Þ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Í½ÁÛ¤Ï¸«»ö¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬âÁ¤·¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¼¤«ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£½é¹æ»î¼Ì¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬¤ß¤ó¤Êµã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿!!¡×
ËÜºî¤ÏTWICE¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Â¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ø¤Î²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¤¢¤Î²Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥½¥Ê¤Ø¡Ù¤Ï2025Ç¯8·î8Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡£¤³¤Î²Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â±Ç²è´Û¤ÇÀÄ½Õ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
±Ç²è¡Ø¤¢¤Î²Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥½¥Ê¤Ø¡ÙºîÉÊ³µÍ×
´ÆÆÄ¡§¥Á¥ç¡¦¥è¥ó¥ß¥ç¥ó
½Ð±é¡§¥À¥Ò¥ç¥ó(TWICE)¡¢¥¸¥Ë¥ç¥ó
¸¶Âê¡§그 시절, 우리가 좋아했던 소녀
±ÑÂê¡§YOU ARE THE APPLE OF MY EYE
»úËëËÝÌõ¡§Ê¿Àî¤³¤º¤¨
¼çÂê²Î¡§You Are the Apple of My Eye(¥À¥Ò¥ç¥ó¡õ¥¸¥Ë¥ç¥ó)
ÇÛµë¡§¥·¥ó¥«¡¡
Äó¶¡¡§¥·¥ó¥«¡¢¥·¥ã¡¦¥é¡¦¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
2025Ç¯¡¿´Ú¹ñ¡¿´Ú¹ñ¸ì¡¿101Ê¬¡¿¥«¥é¡¼¡¿2.35:1¡¿5.1ch
(C) 2025 STUDIO TAKE CO., Ltd. & JAYURO PICTURES CO., Ltd.
