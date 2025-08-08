¼¬ÅÄºÌ¼î ¼ç±é±Ç²è¡Ö¾ÃÌÇÀ¤³¦¡×¸ø³«Æü·èÄê¡õ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
±Ç²è¡Ö¾ÃÌÇÀ¤³¦¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊC¡Ë2025¡Ö¾ÃÌÇÀ¤³¦¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö¾ÃÌÇÀ¤³¦¡×¤Î·à¾ì¸ø³«Æü¤¬11·î28Æü¤Ë·èÄê¤·¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡£Ê»¤»¤Æ¥Ð¥ó¥ÉD.A.N.¡Ê¥À¥ó¡Ë ¤¬¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ª¤è¤Ó·àÈ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
³©Àî¾Þºî²È¡¦Â¼ÅÄº»Ìí¹á»á¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡Ö¾ÃÌÇÀ¤³¦¡×¤¬Ãø¼Ô½é¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£º£½Õ±Ñ¸ìÈÇ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼»ï¤Ç¤â±Ç²è²½¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦ÅªÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¸¶ºî¤ò¡¢µ¤±Ô¤Î±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÀîÂ¼À¿¤¬½é´ÆÆÄ¡¦½éµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢NAKACHIKA PICTURES ÇÛµë¤Ë¤è¤ê¡¢·à¾ì¸ø³«Æü¤Ï2025Ç¯11·î28Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºîÉÊ¤Î¸¶ºî¡Ö¾ÃÌÇÀ¤³¦¡×¤Ï¡¢¸½ºßÎß·×170ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë³©Àî¾Þ¼õ¾Þºî¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¿Í´Ö¡×Ä¾Á°¤Î2015Ç¯12·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¾®Àâ¡£Ä¶¾¯»Ò²½¤ÎÀè¡Ý¡ÖÀ¡×¤¬¾Ã¤¨¤æ¤¯À¤³¦¤Ç·ãÆ°¤¹¤ë¡ÖÎø°¦¡×¡Ö·ëº§¡×¡Ö²ÈÂ²¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¾ï¼±¡×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¬¤¯¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¼«¿È¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¹ç¤ï¤»¶À¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡£
¤³¤Î¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÍ½¸À¤¹¤ë¾®Àâ¡×¤È³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿°µÅÝÅª¾×·âºî¤ò¡¢MTV½Ð¿È¡¢RADIOHEAD¡¢OASIS ¤Ê¤É¹ñÆâ³°ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢CM¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦ÀîÂ¼À¿¤¬µÓËÜ¤È¤È¤â¤Ë±ÇÁü²½¤ËÄ©¤à¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦±«²»¤Ë¤Ï¼¬ÅÄºÌ¼î¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥´¡¼¥¤¥ó¥° ¥Þ¥¤ ¥Û¡¼¥à¡×¡Ê2012¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø»°ÅÙÌÜ¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê2017¡Ë¡¢Âè71²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¼õ¾ÞºîÉÊ¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤ÉÀ§»ÞÍµÏÂºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤Ë¡£²Ï荑Ä¾Èþ´ÆÆÄ¤Î¡ØÄ«¤¬Íè¤ë¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ç¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ÇÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆñÌò¤âÇ®±é¤·¡¢¡ÖÂè44²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡Ö2020Ç¯Âè94²ó¥¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥óÉ½¾´¼°¡×½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¢¡ÖÂè45²óÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡×½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡Ê2021¡Ë¤ä¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×(2025)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡Ö¿¶¤êÉý¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿À±éµ»¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢7·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎóÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤òÇ®±é¡£´äÅÄ¹äÅµ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎÅª¤«¤Ä¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌòÊÁ¤ò¥¥å¡¼¥È¤Ë±é¤¸¡¢Éý¹¤¤±éµ»ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾´ÆÆÄ¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤Î³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤Ç¶È³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÇ½Ü½÷Í¥¤¬°µÅÝÅª¾×·âºî¤Î¼Â¼Ì²½¤ËÄ©¤à¡£
±«²»¤ÎÉ×¡¦ºó¤Ë¤ÏÌø½ÓÂÀÏº¤¬½Ð±é¡£2009Ç¯¡ÖÂè24²ó MEN¡ÇS NON-NO ¥â¥Ç¥ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯4·îÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£2012Ç¯5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó¡Ö¤Õ¤«¤¯¤³¤ÎÀ¤ò°¦¤¹¤Ù¤·¡×¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥¯¥í¡¼¥ºEXPLODE¡Ù¡Ê2014¡Ë¤ä¡ØÅìµþ¶ô¼ï¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ä¡Ø¥Ð¥¸¡¼¥Î¥¤¥º¡Ù¡Ê¶¦¤Ë2024¡Ë¤Ê¤É·à¾ì¸ø³«±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¡¢2020Ç¯12·î¤ËÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Netflix ¥É¥é¥Þ¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÇºÇ¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢Ìø¼«¿ÈÆ¬¤òÄæÈ±¤·¤Æ¹¥±é¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÌø±é¤¸¤ë¥é¥¹¥Ü¥¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢º£²Æ¸ø³«¤Î¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±«²»¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤È¤·¤Æ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é±«²»¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë¿ÆÍ§¤Î¼ùÎ¤Ìò¤ò¡¢ÏÃÂê¤Î¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¤¥³¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤Ç¤Î²ø±é¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¹±¾¾Í´Î¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±«²»¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¿åÆâ¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤ä¡Ø¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡Ù¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥È¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ø¤¬Â³¤¯·ëÌÚÞæÀ±¤¬Ì³¤á¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÆó¼¡¸µ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¯ÆñÌò¤ËÄ©¤à¡£¤Þ¤¿¡¢¼ùÎ¤¤ÎÉ×¡¦¿å¿ÍÌò¤Ë½é¼ç±é±Ç²è¡Øi ai¡Ù¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿ÉÙÅÄ·òÂÀÏº¡¢±«²»¤Î¸µÉ×¡¦Àµ¿®Ìò¤Ë¡Ø¼ãÉð¼Ô¡Ù¡Ø¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¸ÄÀÇÉÀ¶¿å¾°Ìï¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±«²»¤Î´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤êËÝÏ®¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±«²»¤ÎÊì¡¦¼¶¤ò¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù¤ÎÌ¸Åç¤ì¤¤¤«¤¬Ì³¤á¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎÀ¹Ô°Ù¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¡Ö°¦¤·¹ç¤Ã¤¿Ëö¡×¤Ë±«²»¤òÀ¸¤ó¤ÀÊì¿Æ¤Ë¶¸µ¤¤Î¥ª¡¼¥é¤òÅ»¤ï¤»¡¢Àµ¾ï¤È°Û¾ï¤Î¶³¦¤ÎÉÔ³Î¤«¤µ¤ò´Ñ¤ë¤â¤Î¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºó¤ÎÈà½÷¤Ç¤¢¤ë¿¼Àã¤ò¡¢¼ç±éºî¡Ø¼Ï¤·¡Ù¤ÇÆñÌò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¾¾±º¤ê¤ç¤¦¡¢¼Â¸³ÅÔ»Ô¥¨¥Ç¥ó¤ÇÀ¸¿£¤ò»Ê¤ë°å»Õ¤ò¡¢±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ëÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦»³Ãæ¿ò¤¬±é¤¸¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥Ç¥ó¤Î´ÉÍý¿Í¤ò¡Ø¶ò¹ÔÏ¿¡Ù¡Ø¿´¤Ë¿á¤¯É÷¡Ù¡Ø¤¢¤ëÃË¡Ù¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¡¢¾ï¤ËºîÉÊ¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄâÃÅç½¨ÏÂ¡¢Ææ¤Î¾¯Ç¯¤ò¡Ø»¨µû¤É¤â¤è¡¢Âç»Ö¤òÊú¤±¡ª¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¥É¥é¥Þ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë´äÅÄÁÕ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌ³¤á¡¢âÃÅç¤È´äÅÄ¤Ï¥¨¥Ç¥ó¤È¤¤¤¦°ÛÀ¤³¦¤Î½»¿Í¤È¤·¤ÆÆÈÆÃ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢Êª¸ì¤ò¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¸ø³«Æü¤¬11·î28Æü¤Ë·èÄê¡£¥á¥¤¥ó´Û¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î12Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ú¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¡Û¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î±Ç²è´Û¤Ï¸ø¼°HPÅù¤Ç¿ï»þÈ¯É½¤¹¤ë¡£¢£ËÜºî¤Î²»³Ú¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¥Ð¥ó¥É D.A.N.¤¬»²²Ã
Í£°ìÌµÆó¤Î²»³ÚÀ¤ÇÆüËÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥ÉD.A.N.¡Ê¥À¥ó¡Ë ¤¬¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ª¤è¤Ó·àÈ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£D.A.N.¤ÏÝ¯ÌÚÂç¸ç¡ÊG, Vo, Syn¡Ë¡¢»ÔÀî¿ÎÌé¡ÊB¡Ë¡¢Àî¾åµ±¡ÊDr¡Ë¤Î3Ì¾¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¡¢James Blake¤äThe xx¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÃ´Åö¤·¡¢FUJI ROCK FESTIVAL¤Ë¤â£³ÅÙ½Ð±é¡£¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥á¥í¥¦¤ò¥¯¥é¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÄÉµá¤¹¤ëµ©Í¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£
2022Ç¯Ëö¤è¤ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¥½¥í³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤¬¡¢º£Ç¯¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¤Æ§¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¼çÂê²Î¤Ï¡¢D.A.N.¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤«¤ÄÍµ¡Åª¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¡¢±ÔÍø¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÍ¾Çò¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¿·¾Ï¡É¤ÎÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ë³Ú¶Ê¡£¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆâÂ¦¤«¤é³ÈÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ñ³¤¯¤âÈù¤«¤Ê¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ï¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î±ü¹Ô¤¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
·àÈ¼²»³Ú¤â¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢±ÇÁü¤È²»¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ºîÉÊ¤ÎÆâÉô¤Ø¤È°ú¤¹þ¤à¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²»¤È±ÇÁü¤Î·ë¾½¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë D.A.N.¤À¤«¤é¤³¤½À®¤·ÆÀ¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Èà¤é¤Î10Ç¯¤Îµ°À×¤È¡¢¿·¾ÏÆÍÆþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÀèÆü8·î3Æü¡¢Ëþ¤ò¼¤·¤Æ2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Ç¯·Þ¤¨¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò¶¦¤ËµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö Microsound ÆüÈæÃ«Ìî³°²»³ÚÆ²Ã±ÆÈ¸ø±é¤Ç¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¼î¶Ì¤Î³Ú¶Ê¤¬¿ë¤ËÆü¤ÎÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä¡ÚD.A.N.¡Û¤³¤ÎÅÙ¡¢D.A.N.¤Ï¼çÂê²Î¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÌ¤Íè¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â´õË¾¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²»¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú´ÆÆÄ¡§ÀîÂ¼À¿¡Û
Èà¤é¤¬ÉÁ¤¯¸½Âå¢â¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂàÇÑÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢Ä¹¤¤´ÖÓÈ¤¨¤è¤¦¤â¤Ê¤¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÁö¤ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò±Ç²è¤Î¤¿¤á¤ËÃí¤®¡¢¶¦Í¤·¤¿´¶¾ð¤äÃÇÊÒ¤ò²»Áü²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¿¼¤¯¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
D.A.N.¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²»¤Ï¡¢¾ï¤Ë¸ÀÍÕ¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡È´¶¾ð¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Àµ¾ï¤È°Û¾ï¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¡¢À¤Ø¤Î¾×Æ°¡¢Â¸ºß¤ÎÑ³¤µ--¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò²»³Ú¤¬ÆâÊñ¤·¡¢±ÇÁü¤Ë¿·¤¿¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤¬³ëÆ£¤·¡¢¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÍßË¾¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¡£¤½¤ì¤¬½ªËö¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ëº¹¤¹°ì¶Ú¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£