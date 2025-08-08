

森山直太朗

森山直太朗が、12作目と13作目となる『弓弦葉』(ゆづるは)と『Yeeeehaaaaw』（イーハ―）2枚のニューアルバムを10月17日にキャリア初の２枚同時発売する。

10月からはじまる全国ツアーが話題となっているフォークシンガー森山直太朗。3月にはYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場し、桜の開花に合わせるかのように代表曲の１つである「さくら」を初披露して大きな話題に。さらに今夏は、先月末の『FUJI ROCK FESTIVAL'25』(GREEN STAGE)初出演をはじめ大型フェスへの出演ラッシュが続き、各地で大きな反響を集めている。

そんな森山直太朗が、20周年アルバム『素晴らしい世界』以来3年ぶり、12作目と13作目となる『弓弦葉』(読み：ゆづるは)と『Yeeeehaaaaw』（読み：イーハ―）という2枚のニューアルバムを10/17(金)にキャリア初の２枚同時発売することが発表された。

この2枚のニューアルバムは、それぞれ異なる２つのコンセプトを持ったアルバムで、本作の資料によると、「自身の内側に長年こびり着いていた澱のようなものを丁寧に剥がしながら、心のやわらかい部分を表現したアンビエントで静謐な旋律漂う内向的なアルバム『弓弦葉』。

かたや身体的な解放とともに祝祭的なブルーグラスサウンド溢れる外向的なアルバム『Yeeeehaaaaw』。

それは一見、対極的な位置付けでありながら、両方のアルバムはお互いを補いあっているまさに“心身一助の作品”。

この２枚のコンセプトアルバムは、同時に２枚のアルバムを出さなければ表現できなかった今の森山直太朗そのものである。」と記されており、森山直太朗が、今、本当に作りたかった2枚のニューアルバムがついに完成したとのこと。

各アルバムでは、手嶌葵提供曲「森の小さなレストラン」（『弓弦葉』収録）のセルフカバーの他、「ロマンティーク」以来のコラボレーションとなる内田也哉子（『弓弦葉』収録、「愛の花 〜I’m not in there〜」に参加）や、森山良子(『Yeeeehaaaaw』収録、「赤い鳥」に参加)がゲスト参加していることも同時に発表された。森山直太朗は、2枚のアルバムに関して、――――――――――――――――――――――――――――――――――――「弓弦葉」とある古道具屋で流れているであろう、とある架空の音楽。私が暮らす日常的幻想。又は走る馬の灯火。先代より受け継がれし羊毛のほこりはたき。静寂はnoiseとなって岸壁に飛沫をあげる。物語は今日もあなたの血管に脈々と流れている。とある街の外れにある、いつかの心に灯されし剥離された世界。皆さまのご来店、心よりお待ち申し上げております。――――――――――――――――――――――――――――――――――――「Yeeeehaaaaw」どうせあの世も鏡な世界。「生きてる」っていう幻想“Yeeeehaaaaw!”幸せの呪文。――――――――――――――――――――――――――――――――――――とそれぞれの作品にコメントを寄せている。

さらに、ブルーグラスサウンドが心地良い新曲「あの世でね」が、ニューアルバム2枚同時発売に先駆け、9月5日に先行配信されることも発表された。

2枚のアルバムそれぞれに異なるヴァージョンで収録されている「あの世でね」は9月公開の伊藤沙莉主演映画「風のマジム」の主題歌と挿入歌となっている。森山直太朗 New AL『弓弦葉』『Yeeeehaaaaw』特設サイトhttps://naotaro-tour.com/anoyodene/album/