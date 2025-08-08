Photo by Kitetsu Takamiya (67531graphics)

LOVEBITESの恒例企画「LIVE AT HOME」第5弾が、「バイツの日」＝8月12日(火)に実施される。

ライブ映像作品を自身のYouTubeチャンネルでフル公開する企画「LIVE AT HOME」にて、これまでも最新のライブ映像作品が無料公開されてきたが、5回目となる今回は2025年3月にリリースされたBlu-ray/DVD『ノー・モア・トラジェディ』の本編映像を視聴することができる。2024年9月1日に開催された、バンド史上初となるワールドツアーにおける東京ガーデンシアター公演を収めたライブ作品だ。

当日「LIVE AT HOME V」の冒頭と締めには、LOVEBITESのメンバーが登場しトークパートが繰り広げられる予定だ。本編配信中にもチャット欄にメンバー自身が現れ、ファンとともにライブ映像を楽しむとのこと。

なお同企画はYouTubeでのプレミア公開となりアーカイブはされない。LOVEBITESは、2025年11月23日(日)に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて、ファンクラブ「LOVEBITES INC.」会員限定の特別ライブイベント＜THE SHINING VOL.4＞を開催、2026年3月29日(日)に日本武道館公演を開催する。

＜LIVE AT HOME V＞

LOVEBITES『NO MORE TRAGEDY / ノー・モア・トラジェディ』

2025年3月5日(水)発売

●Blu-ray: 7,700円(税込) / VIXL-477

●2DVD: 7,700円(税込) / VIBL-1172〜1173

●2CD: 4,000円(税込) / VICL-66046〜66047

1.The Crusade

2.When Destinies Align

3.M.D.O.

4.Rising

5.Wicked Witch

6.Unchained

7.Stand And Deliver (Shoot ’em Down)

8.Set The World On Fire

9.The Final Collision

10.Thunder Vengeance

11.Holy War

12.A Frozen Serenade

13.Soldier Stands Solitarily

14.Judgement Day

15.Raise Some Hell

16.Drum Solo

17.Don’t Bite The Dust

18.The Spirit Lives On

19.Under The Red Sky

20.Shadowmaker

21.We The United

※CD版は上記トラックを2枚のディスクに収録

※Blu-ray/DVD版はEnd Creditsを収録 Blu-ray/DVDのみのボーナス・フッテージ

・THE STORY BEHIND LOVE AND HATE（ワールドツアードキュメンタリー）

・Soldier Stands Solitarilyファンカム・ミュージックビデオ ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて配信中

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz

https://jvcmusic.lnk.to/lovebites_nomoretragedy

＜THE SHINING VOL.4（ファンクラブ限定ライブイベント）＞

2025年11月23日(日)

＠東京・LINE CUBE SHIBUYA

チケット：近日発表

https://sp.lovebites-inc.com/

＜LIVE AT BUDOKAN＞

2026年3月29日(日)

＠東京・日本武道館

開場・開演：16:00 / 17:00

チケット：一般チケット 9,500円(税込)、ユースチケット 3,900円(税込)

（※ファンクラブ会員限定先行でのチケット購入者限定のVIPアップグレードチケットは詳細後報）

