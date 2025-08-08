【緊急アンケート】 日本のトップが やるべきこととは？
日本の国のカタチはどうあるべきか―─。7月20日に開催された参院選では自民・公明両党が大敗。一方で参政党や国民民主党が躍進した。国内では物価高騰に歯止めがかからず、社会保障改革も待ったなし。また、国際政治では米トランプ政権による15％関税政策が8月1日から発動される。国際情勢も国内政治も”乱の時代”となる中でいま日本に必要な政策とは何か？ 産業界の声を集めた。
設問1 今回の参院選結果を受けての感想は？
［回答］
◎国民の厳しい生活実感に対し、自・公連立政権の政策がフィットしない、後手を踏んでいると受け止められ、支持が低下。一方、消費税引き下げや日本人ファーストという方針や政策への期待が国民民主・参政両党への支持を広げた。（運輸業会長・70歳）
◎与党の大敗により、法案成立が難しくなる。複雑化した国際競争を考えると、速やかな対応が必要となる。党を超えた協力体制を築くことができるのか、それが日本の未来を決定付けると考える。（サービス業会長兼社長・66歳）
◎世界的な内向き傾向が、日本における物価高騰の影響により表面化した結果と捉えている。（専門職代表執行役・49歳）
◎世襲政治、金権政治や医師会、農協等の既得権層が優遇される世の中への一般庶民の反発が一因と思われる。（信用組合理事長・66歳）
◎物価高対策・外国人の不動産取得や法令順守などの課題・社会保険制度に関する国民の不満・不安が与党離れ・野党への期待につながった。（住宅業社長・59歳）
◎政治には、強いリーダーシップのもと、重要政策を迅速かつ着実に推進することが求められる。安定した政治の体制が確立されることを強く期待。（生命保険業課長・42歳）
◎国民は新しい風を求めており、旧態依然とした自・公や立憲民主党、そして新鮮味が欠けてきた維新はこの選挙の敗者となった。（製造業特別相談役・82歳）
◎自民党が保守層の受け皿としての立場を失った結果だと思う。一方、参政党が保守的な政策を今後提示できるかには疑問を感じている。（弁護士・39歳）
◎格差社会が広がっている象徴。日本人の稼ぎが低く、就労世代が稼げるようにする必要がある。（IT業社長・58歳）
◎今回の結果は、自・公政権下で顕在化した物価高騰、少子化対策の停滞、地方経済の疲弊といった生活密着型の課題への対応不足が背景にあると考えている。 （製薬業部長・56歳）
◎若年層の政治への関心の高まりを感じた。（不動産業会長）
◎年齢に関係なく、自・公だけでなく立憲民主も含め、これまで既存の体制に有権者が魅力を感じなくなった結果だと思う。（PR会社COO・72歳）
◎今回の選挙結果が今後のトレンドを決定づけた訳ではなく、自民党の自浄能力の欠如、民意の把握力に対する疑義、多くの二世・三世議員の弛緩した態度への嫌悪感等が、国民民主・参政への投票行動に向かわせた部分も多いのではないか。 （金融業アドバイザー）
◎自・公大敗、国民民主・参政両党の躍進というよりも、どの政党・候補者もアピール不足の感がいなめず、民意が反映されづらかった結果に感じる。（金融営業・56歳）
設問2 いま日本に必要な政策とは何か？（複数回答可）
・消費税減税 30%
・社会保障改革 51%
・日米関税 27%
・子育て支援 27%
・物価高 45%
・成長戦略 72%
・防衛力強化 7%
・選択的夫婦別姓 6%
・地方創生 36%
・年金改革 24%
・その他 ※ 39%
