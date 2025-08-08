日本一のイケメン高校生「男子高生ミスターコン2025」中部エリアの候補者公開 投票スタート
【モデルプレス＝2025/08/08】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」は8日、中部エリアの『投票サイト powered by モデルプレス』をオープンし、SNS審査をスタート。すべての候補者の写真とプロフィールを公開した。
投票サイトでは、応募者の中から書類審査や面接審査を通過した候補者たちを、プロフィールとともに一挙公開。
SNS審査は「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目で実施。加えて「47都道府県代表」を選出する。
審査は17日まで行われ、4次審査へ進むセミファイナリストはモデルプレスの記事にて発表予定。中部エリアは愛知県、岐阜県、静岡県、富山県、長野県、新潟県、福井県、石川県、三重県、山梨県からエントリーした高校生が対象となる。
なお“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」、“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」、”日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」も開催されている。
2025年度も「北海道・東北」「関東」「中部」「関西」「中国・四国」「九州・沖縄」の6つのエリアでSNS審査を実施。エリアごとに設けられた投票サイトにて、候補者たちが競い合う。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
今後「男子高生ミスターコン2025」は「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月29日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/V8FALg2
