¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢²£ÉÍ£µ¡Ý£°ÆØ²ìµ¤Èæ¡×¡Ê£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡º£Âç²ñ¤â¡È¿ÀÀ°È÷¡É¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£»°²óº¢¤«¤é¹ß¤ê»Ï¤á¤¿±«¤Ï¡¢²£ÉÍ¤¬£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿»Í²óÎ¢¤Î¹¶·â¤ÇÀª¤¤¤òÁý¤·¤¿¡£ÆØ²ìµ¤Èæ¤Î£²ÈÖ¼ê¡¦ÄáÅÄ·¼¿ÍÅê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï±«¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«À©µå¤Ë¶ì¤·¤ßÀèÆ¬¤«¤é£²Ï¢Â³»Íµå¡£¤³¤³¤Ç¡¢¿³È½ÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÃÇ¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¡¢¥Û¡¼¥à¾å¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¥·¡¼¥È¤¬Éß¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÃÇ¸å¤Ë±«µÓ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤êÆâÌî¤Ï¿å¿»¤·¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ù¡¹¤Ë±«¤¬¼å¤Þ¤Ã¤¿£±£·»þ£³£±Ê¬¤Ëºå¿À±à·Ý¤¬¥°¥é¥ó¥È¤ØÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡Öºå¿À±à·Ý¡¢´èÄ¥¤ì¡Ý¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤À¡£ºÇ½é¤Ë¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¾ì½ê¤ËµÛ¿å¥·¡¼¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤È¿å¤òµÛ¼ý¡££±£·»þ£³£¶Ê¬¤«¤é¤Ï¥È¥ó¥Ü¤Ç¿å¤ò¤«¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿å¤¬°ú¤¤¤¿¾ì½ê¤«¤é¿·¤·¤¤ÅÚ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£±£·»þ£µ£²Ê¬¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¡¢£±£·»þ£µ£·Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¥Û¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥È¤¬³°¤µ¤ìÅÚ¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡££±£¸»þ£°£³Ê¬¤Ë¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Ê¥¤¥ó¤¬¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÇï¼ê¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÆØ²ìµ¤Èæ¤Î±þ±çÃÄ¤¬¡Ö¹¬¤»¤Ê¤é¼ê¤ò¤¿¤¿¤³¤¦¡×¤ò¹ç¾§¤·¡¢²£ÉÍÂ¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤â´Þ¤á¥¹¥¿¥ó¥É°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼êÇï»Ò¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°¿Í°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ°È÷¤Ï£´£¸Ê¬¤Ç´°Î»¡£°ìÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÂ¦¤ÎÄÌÏ©¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤Î²£ÉÍ¥Ê¥¤¥ó¤¬Æ¬¤ò²¼¤²´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡££±£·»þ£±£´Ê¬¤«¤é£±£¸»þ£²£±Ê¬¤Þ¤Ç£±»þ´Ö£·Ê¬¤ÎÃæÃÇ¤ò¶´¤ó¤Ç»î¹ç¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢¾ìÆâ¤ÏºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¸Þ²ó½ªÎ»»þ¤ÎÀ°È÷¤È¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç²ñËÜÉô¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂè£³»î¹ç¤ÈÂè£´»î¹ç¤Î¹âÃÎÃæ±û¡Ý°½±©¤Ï¡¢£·Æü¸áÁ°¤ÎÉô¤ÎÂè£±¡¢Âè£²»î¹ç¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Å·¸õÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆüÄøÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£