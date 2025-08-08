「全国高校野球選手権・１回戦、横浜−敦賀気比」（８日、甲子園球場）

阪神園芸のグラウンド整備を経て、試合が再開された。中断時間は１時間７分だった。

試合は春の王者、横浜が初回に阿部の内野ゴロの間に先制すると、奥村頼の犠飛で追加点。二回には織田、奥村凌の適時打でさらに２点を加えた。しかし、四回の直前から雨が降り始め、徐々に強い雨に。四回裏の横浜の攻撃中に豪雨となり中断となった。マウンドと本塁にはシートが被せられたが、あっという間にグラウンドの土部分はほぼ全面で水が浮くほどの雨量となったが、阪神園芸の芸術的整備により、試合ができる状態に復旧した。白線が引き終わった際には拍手に包まれた。

５回終了時のグラウンド整備とクーリングタイムは行わないことが決まった。

ＳＮＳでは「阪神園芸さんすげぇ。あんだけ雨降ったのに」、「仕事っぷりが素晴らしすぎる」、「すごいどんどん水溜まりがなくなっていく」と、驚きの声が上がっていた。