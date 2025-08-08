8日朝、米沢市の交差点で車と自転車が出合い頭に衝突し、自転車に乗っていた男子中学生が意識不明の重体となっています。当時、男子中学生は、夏休み中の部活動に向かう途中でした。



記者リポート「米沢市の事故現場です。平日の午後ですが、車の行き来は比較的多い場所となっています」



午前7時15分ごろ、米沢市塩井町塩野の市道交差点で、乗用車と自転車が出合い頭に衝突しました。

この事故で自転車に乗っていた市内に住む中学1年の12歳の男子生徒が頭などを強く打ち、意識不明の重体となっています。乗用車を運転していた近くに住む47歳の女性会社員にけがはありませんでした。

現場は、信号機のない十字路交差点ですぐそばに国道121号の下を通るアンダーパスがありました。

警察の調べによりますと乗用車がそのアンダーパスに向かって直進し交差点に入った際、左側から来た自転車と出合い頭に衝突したものです。自転車側に一時停止の標識がありましたが、乗用車と自転車双方とも下り坂で道路わきに土手があるため左右の見通しが悪く、互いに注意して通行する必要があるということです。

当時、男子生徒は、夏休み中の部活動に行く途中で、ヘルメットを着用していました。警察が事故原因を調べています。

